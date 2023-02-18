Чергова пожежа в росії: горів хімічний завод в Уфі (відео)

Пожежі привласнили другу категорію, до боротьби із загорянням залучили 16 одиниць техніки

Між регіонами країни-агресора триває "змагання" щодо кількості пожеж. Так, учора, 17 лютого, слідом за Магаданом спалахнуло в Уфі – там загорівся хімічний завод.

Про інцедент розповідали місцеві Telegeram-канали.

Повідомляється, що пожежа виникла на хімзаводі компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу.

Пожежі привласнили другу категорію, до боротьби із загорянням залучили 16 одиниць техніки.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає. Співробітники заводу змогли евакуюватися самостійно.

Зазначається, що "Крезол" є найбільшим російським виробником та постачальником хімічних реагентів та лабораторного обладнання. Підприємства компанії також виробляють бурові та хімічні реагенти, які підвищують віддачу нафтоносних пластів.

Нагадаємо, що в ніч із 14 на 15 лютого рятувальникам міста Коломна під російською столицею довелося гасити полум’я на території одного з колишніх заводів. Вогонь був настільки сильним, що для його ліквідації був потрібний пожежний поїзд.