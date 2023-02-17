Згоріло майже все: в росії сталася чергова масштабна пожежа (фото та відео)

Більшість техніки була знищена пожежею

На території російської федерації продовжуються масштабні загоряння. Не встиг повністю розвіятися дим від пожежі у Підмосков'ї, як вогонь охопив величезний склад вантажної техніки аж у Магадані. Пожежа бушувала на майже 600 кв. м площі, знищивши майже всі автомобілі, які знаходилися на території підприємства.

Більше деталей повідомили представники МНС Магадана. Загоряння сталося на 6-му кілометрі Основної траси міста. Попри масштабність пожежі людських жертв немає. Однак матеріальна шкода, нанесена вогнем — вельми серйозна, адже врятувати вдалося усього вісім одиниць техніки.

Серйозне задимлення заважало нормально ліквідувати вогонь, до гасіння пожежі було залучено понад 50 рятівників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Місце пожежі в Магадані на карті

Задимлення було величезним

Через те, що вогонь бушував кілька годин (щонайменше п'ять), представникам служби спасіння довелося навіть розгортати спеціальний оперативний штаб на місці події.

Загалом на складі знаходилися вантажні машини, яким нещодавно провели ремонт. Їхня загальна вартість наближається до 15-20 млн рублів. Усіх їх мали відправити 18 лютого на Чукотку, однак через пожежу це стало неможливо.

Зазначається, що додаткові проблеми у рятувальників були через наявність різноманітних запальних рідин та автомобільної резини. Наразі причини інциденту встановлюють уповноважені особи.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну пожежу під російським Білгородом. Росіяни вже встигли звинуватити у ній українських громадян.

Також ми розповідали про наслідки серйозного загоряння неподалік окупованого Севастополя, що сталося у модульному містечку для будівельників.