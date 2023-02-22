Жертв стало більше: нові подробиці пожежі готелю в Москві (відео)

Серед загиблих є двоє неповнолітніх

У результаті серйозної пожежі в московському готелі "Москабельмет" загальна кількість жертв виросла до 18 осіб. Повідомляється, що в результаті загоряння на п'ятому поверсі будівлі 11 осіб отримали поранення, ще семеро — загинули. Також через пожежу постраждав і один із очільників МНС росії по Москві Юрій Ткаченко.

Більше подробиць повідомляють "РИА Новости", а також Telegram-канал Mash. Варто зазначити, що ліквідувати пожежу у будівлі готелю вдалося близько 11 години за київським часом. Інцидент вийшов незвичним, адже полум'я охопило лише окрему частину будівлі, при цьому на верхніх поверхах люди навіть продовжували користуватися електрикою.

Як повідомили представники рятувальних служб, загальна кількість загиблих через пожежу досягла семи людей, один із постраждалих помер у лікарні. Загоряння забрало життя двох дітей.

Готель МКМ у Москві на карті

Така пожежа виглядає трохи лякаюче

Ще 11 осіб отримали поранення різного ступеня важкості, дев'ятеро із них були госпіталізовані.

Слід додати, що по дорозі на місце події потрапив у серйозну дорожню аварію т.в.о. очільника МНС росії по Москві Юрій Ткаченко. Під час ДТП постраждав як сам рятувальник, так і його водій. Обоє вижили, але отримали серйозні травми, наразі знаходяться у лікарні.

Юрій Ткаченко не доїхав до місця пожежі

Відомо, що пожежа у "МКМ" відбулася через те, що один із постояльців буквально міг влаштувати підпал. Він був вельми конфліктним, регулярно влаштовував сварки із сусідами. Цього разу конфлікт вийшов з-під контролю.

"Телеграф" також розповідав подробиці масштабної пожежі в Уфі, де днями палав хімічний завод. Полум'я було видно здалеку.

Також ми писали про загоряння у Магадані, де через чийсь недогляд спалахнув склад із вантажною технікою. Врятувати вдалося лише кілька автівок.