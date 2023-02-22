Жертв стало больше: новые подробности пожара гостиницы в Москве (видео)

Среди погибших есть двое несовершеннолетних

В результате серьезного пожара в московском отеле "Москабельмет" общее количество жертв выросло до 18 человек. Сообщается, что в результате возгорания на пятом этаже здания 11 человек получили ранения, еще семь погибли. Также из-за пожара пострадал и один из глав МЧС России по Москве Юрий Ткаченко.

Больше подробностей сообщают "РИА Новости", а также Telegram-канал Mash. Следует отметить, что ликвидировать пожар в здании гостиницы удалось около 11 часов по киевскому времени. Инцидент получился необычным, ведь пламя охватило только отдельную часть здания, при этом на верхних этажах люди даже продолжали пользоваться электричеством.

Как сообщили представители спасательных служб, общее число погибших из-за пожара достигло семи человек, один из пострадавших скончался в больнице. Возгорание унесло жизни двоих детей.

Гостиница МКМ в Москве на карте

Такой пожар выглядит немного пугающе

Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них были госпитализированы.

Следует добавить, что по дороге на место происшествия попал в серьезную дорожную аварию в.и.о. главы МЧС россии по Москве Юрий Ткаченко. В ДТП пострадал как сам спасатель, так и его водитель. Оба выжили, но получили серьезные травмы, сейчас находятся в больнице.

Юрий Ткаченко не доехал до места пожара

Известно, что пожар в "МКМ" произошел из-за того, что один из постояльцев буквально мог устроить поджог. Он был очень конфликтным, регулярно устраивал ссоры с соседями. В этот раз конфликт вышел из-под контроля.

"Телеграф" также рассказывал подробности масштабного пожара в Уфе, где на днях горел химический завод. Пламя было видно издалека.

Также мы писали о возгорании в Магадане, где из-за чьего-то упущения вспыхнул склад с грузовой техникой. Спасти удалось всего несколько автомобилей.