Не смішно, це росія: у мережі регочуть з туалету для матері "мобіка"

Мати мобілізованого росіянина живе в будинку без зручностей, але місцева влада не поспішає це міняти

Влада росії продовжує надавати допомогу матерям мобілізованих. Цього разу матері призваного в армію надали неймовірну послугу, яка шокувала самих росіян — їй полагодили двері в туалеті на вулиці.

Цією допомогою похвалилися на сторінці держорганізації у станиці Мар'янській Красноармійського району на Кубані. У коментарях односельці та просто росіяни підняли на глум таку допомогу.

Повідомляється, що жінка довго соромилася попросити про допомогу, але, мабуть, зламані двері доставляли їй дискомфорт, тож вона наважилася. За словами матері мобілізованого, двері зірвало із завіс через сильний вітер. У найкоротший строк місцева влада вирішила проблему, але не побудувавши новий туалет або провівши каналізацію до будинку — вони просто зробили нові дерев’яні двері.

"Без зайвих розмов співробітники підприємства "Ремпобутбуд" виготовили та встановили нові двері", — сказано в публікації.

Примітно, що дошки збиті так, що на дверях красується величезна буква "Z", яка є символом російських окупантів. У мережі таку допомогу росіяни висміяли і назвали відвертою ганьбою:

Акуратно зробили! Молодці. Одразу видно, що надворі 2023 рік. Сучасні технології, обладнання та майстерність дозволяють якісно та красиво робити вуличні туалети.

"Шановна" адміністрація Красноармійського району, ви пробили дно. Крінж повний виставляти таке напоказ.

Аахах. Не смішно? Це росія!

А може все-таки парочку річних зп чиновників витратите на цілі туалети, а не тільки на двері?

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що влада росії оцінила життя загиблого солдата в пачку пельменів. Саме таку допомогу отримала його мати похилого віку.