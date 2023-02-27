Не смешно, это россия: в сети хохочут над туалетом для матери "мобика"

Мать мобилизованного россиянина живет в доме без удобств, но местные власти не спешат это менять

Власти россии продолжают оказывать помощь матерям мобилизованных. На этот раз матери призванного в армию оказали немыслимую услугу, которая повергла в шок самих россиян — ей починили дверь в туалете на улице.

Этой помощью похвастались на странице госорганизации в станице Марьянской Красноармейского района на Кубани. В комментариях односельчане и просто россияне высмеяли такую "помощь".

Сообщается, что женщина долго стеснялась попросить о помощи, но, видимо, сломанная дверь доставляла ей дискомфорт, и она решилась. По словам матери мобилизованного, дверь сорвало с петель из-за сильного ветра. В кротчайшие сроки местные власти решили проблему, но не построив новый туалет или проведя канализацию в дом — они просто сделали новую деревянную дверь.

"Без лишних разговоров сотрудники предприятия "Рембытстрой" изготовили и установили новую дверь", — сказано в публикации.

Примечательно, что доски сколочены так, что на двери красуется огромная буква "Z", которая является символом российских оккупантов. В сети такую помощь россияне высмеяли и назвали откровенным позором:

Аккуратно сделали! Молодцы. Сразу видно, что на дворе 2023 год. Современные технологии, оборудование и мастерство позволяют качественно и красиво делать уличные туалеты.

"Уважаемая" администрация Красноармейского района, вы пробили дно. Кринж полный выставлять такое напоказ.

Аахах. Не смешно? Это россия!

А может все-таки парочку годовых зп чиновников потратите на целые туалеты, а не только на двери?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что власти россии оценили жизнь погибшего солдата в пачку пельменей. Именно такую помощь получила его пожилая мать.