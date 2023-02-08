Мало 7 миллионов: вдова мёртвого российского оккупанта подала в суд на его мать

Мать и вдова Кирилла делят машину через суд

В России родственники погибшего оккупанта не могут поделить его имущество. Страсти происходят в Чувашии. К слову, командира полка мобилизованных из соседнего Татарстана генерал-майора Дмитрия Ульянова недавно успешно ликвидировали в Украине.

Мать погибшего военного из Чувашии судится с вдовой погибшего, сообщает "Nexta". Обеим выплатили почти 7 млн рублей за ликвидированного в Украине Кирилла, однако вдове Юлии этого не хватило и она хочет отсудить у матери машину сына:

- "Сын погиб 9 марта в Украине. После 3 мая началась новая война. Мы получили по 6,7 млн рублей, но ей этого не хватило. Она решила еще и машину сына отсудить. Конечно же эта машина куплена в браке, но имеют быть какие-то человеческие качества." — говорит мать оккупанта.

Сначала Юля не собиралась забирать машину. Об этом она даже писала матери в СМСках. Однако в конце июня женщина получила повестку в суд. По словам ответчицы, семья Юлии даже не хочет выделить деньги на памятник.

Вдова в исковом заявлении ходатайствует о выплате матери российского захватчика 1\4 части стоимости машины. А сам автомобиль – забрать себе. Речь идет о Chevrolet Cruze, которая стоила 700 тысяч рублей. Кирилл купил эту машину 15 января 22 года, но поездить на ней не успел. Уехал совершать военные преступления в Украине, откуда отправился уже "на концерт Кобзона".

Отметим, что сегодня скончался от ранений капитан российских наемников Игорь Мангушев, оскандалившийся видео с черепом, по его словам принадлежавший защитнику Мариуполя. Его фото после получения пули в затылок можно посмотреть в материале "Телеграфа".