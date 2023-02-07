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Трухину и другим помогают избегать судов? "Телеграф" получил интересный документ

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Нардеп игнорирует судебные слушания по собственному же делу Новость обновлена 07 февраля 2023, 20:10
Нардеп игнорирует судебные слушания по собственному же делу. Фото Пресс-служба Александра Трухина

В преддверии судебных заседаний нардепов неожиданно отправляют в командировку

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку из-за систематической неявки ряда народных депутатов на судебные заседания по уголовным производствам. В частности, речь по поводу парламентариев Юрия Камельчука, Сергея Шахова, Александра Трухина и Михаила Волынца. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении "Телеграфа".

Александр Клименко в письме отмечает, что народные депутаты не появляются на судебные заседания из-за командировки за границу, распоряжения о которых были подписаны руководством парламента.

Например, судебное заседание по Александру Трухину, которое было запланировано на 30 января, не состоялось из-за того, что народный депутат находится в якобы командировке в Литовской республике как раз с 30 января.

Похожая ситуация у еще одного нардепа – Юрия Камельчука. Судебное заседание по нему было назначено на 12 января, но находился в командировке в Давосе с 16 января.

По словам Клименко, народный депутат Сергей Шахов систематически не появляется на судебные заседания якобы из-за лечения за границей. Но отмечается, что с 20 января по 6 февраля он находится в командировке в Эстонской республике. И с октября по настоящее время находился в Украине всего несколько дней. Михаил Волынец не появлялся на заседании дважды: из-за командировок в Швейцарию.

В письме руководитель САП просит руководство Верховной Рады помочь в том, чтобы народные депутаты не пропускали судебные заседания из-за командировок.

23 января Совет национальной безопасности и обороны решил, что во время военного положения народные депутаты и государственные служащие могут выезжать заграницу только в служебные командировки. Это решение было принято после обнародованной информации о десятидневном отдыхе заграницей заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Решение, по информации "Телеграфа", принимал лично президент Владимир Зеленский.

Как рассказывают источники, это решение возмутило значительную часть депутатов, в частности, и от "Слуги народа", и это обсуждали в чате фракции, а также на заседании фракции в воскресенье.

"И пока одним, несмотря на суды, позволяют уезжать из страны, есть случаи, когда Стефанчук лично не ставит подпись на согласовании командировки оппозиционным депутатам. Даже при наличии всех виз — глава фракции, председатель комитета, вице спикер. И говорит — пока не могу" , – комментирует один из нардепов не под запись.

"Выпускают теперь в ручном режиме. Проблемы даже среди своих — тех, у кого хорошие отношения с Офисом президента, например. А другие должны просить, чтобы Стефанчук подписал, и ждать доброй воли сверху, потому что было принято это неконституционное решение", — добавляет другой нардеп от провластной фракции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины признал подозрение экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву необоснованным. Напомним, что его подозревали в незаконном получении премии в размере 229 млн. гривен.

Теги:
#Суд #Нардепы #Михаил Волынец #Сергей Шахов #Александр Трухин #Юрий Камельчук