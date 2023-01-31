Дело о премии в 229 млн грн: суд озвучил решение по Коболеву

Коболев активно сотрудничает со следствием

Подозрение бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в незаконном получении премии в размере 229 млн гривен признано Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) необоснованным.

Доводы прокурора по делу Колобева судья ВАКС признал недоказуемыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Алексей Носов, добавив полный текст постановления об отказе в избрании меры пресечения подозреваемому.

По его словам, риски препятствования уголовному производству не установлены. Коболев в свою очередь сотрудничает со следствием и не уклоняется от него.

Кроме того, судья отметил, что наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании. Члены Наблюдательного совета опубликовали дополнительное открытое обращение, в котором отметили полное осознание принятого решения, указав, что берут на себя полную ответственность за него и не подвергались никакому давлению со стороны Колобева.

В то же время утверждения прокурора о том, что большинство членом Набсовета являются иностранцами и не владеют знаниями украинского законодательства, судья признал манипулятивными.

Он также отметил, что ограничения, предусмотренные постановлением КМУ №859 на действия председателя правления НАК, не распространялись. Установление размера вознаграждений относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

Суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, дающих ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения.

"Вывод следователя судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно", — отметил Носов.

Адвокат подчеркнул, что прокуратура уже подала апелляционную жалобу на решение ВАКС еще до получения полного текста решения. Потому теперь Апелляционная палата ВАКС должна оценить все доводы и выводы и принять решение в отношении избрания меры пресечения Андрею Коболеву.

Напомним, что бывшего руководителя компании "Нафтогаз" подозревают в злоупотреблении служебным положением. Ему было сообщено о подозрении в январе текущего года. По результатам следствия, в 2018 году он издал приказ о премировании сотрудников, на основании чего ему было выплачено порядка 229 млн гривен за экстраординарные достижения. Журналисты "Телеграфа" разобрались в подробностях "дела Коболева".