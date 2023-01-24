Победил "Газпром", но угодил под суд. В чем обвиняют Андрея Коболева

Зачем глава НАК вернулся в Украину, а НАБУ подняло старое дело

23 января суд оставил на свободе бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Ранее представители прокуратуры требовали заключить бывшего председателя под стражу с возможностью внесения залога в размере 365 млн грн, но не сложилось. В подробностях "дела Коболева", руководившего компанией в 2014-2021 гг, разбирался "Телеграф".

От 7 до 12 лет

Эта история началась еще в феврале 2022 года, когда пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) сообщила об обысках в доме и офисе бывшего главы "Нафтогаза". Но почему проводился обыск, не разглашалось, как и его результаты.

А 19 января чего года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили Коболеву о подозрении. Следствие пришло к выводу, что весной 2018 года экс-глава "Нафтогаза" обеспечил себе выплату премий более чем на 229 миллиона гривен. Если вина Коболева будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет.

За что наградили

Столь баснословная премия была выписана за юридическую победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде в мае 2017 года. Напомним, что летом 2016-го НАК подала иск против российского энергетического гиганта, чтобы оспорить скандальный контракт на поставку газа от 2009 года, который закупался в россии по завышенной цене. Мало того, Украина по контракту обязывалась оплачивать российский газ в любом случае, независимо от того, получала его или нет.

Этот судебный процесс, вошедший в историю как "газовый конфликт," оказался самым масштабным спором в истории Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Встречные требования сторон составляли около 40 млрд долл в пользу "Нафтогаза" и 80 млрд долл в пользу "Газпрома". Победа принесла Украине почти 5 млрд долл. компенсации от "Газпрома", не считая пересмотренных цен на газ. Премии тогда получил 41 сотрудник компании, включая Андрея Коболева.

Как пишет ВВС, благодаря победе в "газовом конфликте" Коболев стал ассоциироваться на западе с долгожданными реформами в Украине.

Но следствие считает, что бывший глава "Нафтогаза" получил почти 10 млн долл за свои "экстраординарные достижения", в то время как нормативно определенный размер подобных премий составляет "всего лишь" 37,48 млн грн. То есть по версии НАБУ, размеры премии были неправомерно завышены в 24 раза.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Алексей Носов заявил, экс-глава госкомпании не принимал решения о выплате премии самому себе. Якобы это сделал Наблюдательный совет НАК, и при этом имел все основания для такого решения – такой пункт был прописан в контакте Коболева.

Сами члены набсовета считают, что такие огромные премиальные – это нормально в мире корпоративного управления. Бывшие члены набсовета НАК Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Гейден даже официально выступили в поддержку экс-главы "Нафтогаза". По их словам, "беспрецендентный успех должен иметь беспрецендентный бонус".

"Выманили" на родину?

Адвокат Алексей Носов пообещал добиться для своего клиента полного оправдания. Сам Коболев пишет в своем Фейсбуке, что это дело – ничто иное, как расправа по политическим мотивам, и беззаботно постит котиков и собачек. Но детективы САП считают, что суд оставил Коболева на свободе, чтобы он имел возможность бежать обратно за границу.

Дело в том, что еще в начале февраля 2022 года Коболев выехал сперва в США по делам бизнеса, а затем в ЕС "для семейного отдыха на период школьных каникул", о чем Носов заранее уведомил ГБР на случай запланированных следственных процедур. И хотя он обещал вернуться к 3 марта, после вторжения войск рф в Украину Коболев предпочел остаться за границей.

Любопытно, что он вернулся в Украину буквально за несколько дней до вручения подозрения, что вызвало в телеграм-каналах волну конспирологических теорий, что Коболева "выманили" на родину, чтобы посадить. Сам он утверждал, что вернулся сознательно, "чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь".

Что дальше? По мнению журналистов "Украинской правды", старое дело подняли для того, чтобы оправдать Коболева за недостаточностью улик. Но как быть с тем, что САП собирается обжаловать решение суда? Как говорится, продолжение следует.

Напомним, что после прогремевшего коррупционного скандала с Василием Лозинским стало известно, что в отставку подал также его коллега — замминистра развития общин территорий Иван Лукеря.