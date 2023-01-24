Переміг "Газпром", але потрапив під суд. У чому звинувачують Андрія Коболєва

Навіщо голова НАК повернувся до України, а НАБУ порушило стару справу

23 січня суд залишив на волі колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Раніше представники прокуратури вимагали заключення колишнього голови під варту з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн, але не склалося. У подробицях "справи Коболєва", який керувала компанією у 2014-2021 рр., розбирався "Телеграф".

Від 7 до 12 років

Ця історія почалася ще в лютому 2022 року, коли прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомила про обшуки в будинку та офісі колишнього голови "Нафтогазу". Але чому проводився обшук, не розголошувалося, як і його результати.

А 19 січня цього року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили Коболєву про підозру. Слідство дійшло висновку, що навесні 2018 року екс-очільник "Нафтогазу" забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. Якщо провину Коболєва буде доведено, йому загрожує від 7 до 12 років.

За що нагородили

Така нечувана премія була виписана за юридичну перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді у травні 2017 року. Нагадаємо, що влітку 2016-го НАК подала позов проти російського енергетичного гіганта, щоб оскаржити скандальний контракт на постачання газу від 2009 року, який закуповувався в Росії за завищеною ціною. Мало того, Україна за контрактом зобов’язувалася оплачувати російський газ у будь-якому разі, незалежно від того, чи отримувала його, чи ні.

Цей судовий процес, що увійшов в історію як "газовий конфлікт," виявився наймасштабнішим суперечкою в історії Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. Зустрічні вимоги сторін становили близько 40 млрд дол на користь "Нафтогазу" і 80 млрд дол на користь "Газпрому". Перемога принесла Україні майже 5 млрд дол. компенсації від "Газпрому", не рахуючи переглянутих цін на газ. Премії тоді отримав 41 співробітник компанії, включаючи Андрія Коболєва.

Читайте також:

Як пише ВВС, завдяки перемозі в "газовому конфлікті" Коболєв став асоціюватись на заході з довгоочікуваними реформами в Україні.

Але слідство вважає, що колишній глава "Нафтогазу" отримав майже 10 млн дол за свої "екстраординарні досягнення", тоді як нормативно визначений розмір подібних премій становить "лише" 37,48 млн грн. Тобто за версією НАБУ розміри премії були неправомірно завищені в 24 рази.

У свою чергу адвокат обвинуваченого Олексій Носов заявив, що екс-глава держкомпанії не приймав рішення про виплату премії самому собі. Нібито це зробила Наглядова рада НАК, і при цьому мала всі підстави для такого рішення – відповідний пункт було прописано у контакті Коболєва.

Самі члени наглядової ради вважають, що такі величезні преміальні – це нормально у світі корпоративного управління. Колишні члени наглядової ради НАК Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Гейден навіть офіційно виступили на підтримку екс-голови "Нафтогазу". За їхніми словами, "безпрецендентний успіх повинен мати безпрецендентний бонус".

"Виманили" на батьківщину?

Адвокат Олексій Носов пообіцяв досягти для свого клієнта повного виправдання. Сам Коболєв пише у своєму Фейсбуці, що це справа – ніщо інше, як розправа з політичних мотивів, і безтурботно постить котиків та собачок. Але детективи САП вважають, що суд залишив Коболєва на волі, щоб він мав можливість втечі назад за кордон.

Справа в тому, що ще на початку лютого 2022 року Коболєв виїхав спочатку до США у справах бізнесу, а потім до ЄС "для сімейного відпочинку на період шкільних канікул", про що Носов заздалегідь повідомив ГБР на випадок запланованих слідчих процедур. І хоча він обіцяв повернутися до 3 березня, після вторгнення військ росії в Україну Коболєв вважав за краще залишитися за кордоном.

Цікаво, що він повернувся до України буквально за кілька днів до вручення підозри, що викликало у телеграм-каналах хвилю конспірологічних теорій, що Коболєва "виманили" на батьківщину, щоб посадити. Сам він стверджував, що повернувся свідомо, "щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь".

Що далі? На думку журналістів "Української правди", стару справу порушили для того, щоб виправдати Коболєва через недостатність доказів. Але як бути з тим, що САП має намір оскаржити рішення суду? Як то кажуть, далі буде.

Нагадаємо, що після гучного корупційного скандалу з Василем Лозінським стало відомо, що у відставку подав також його колега — заступник міністра розвитку громад територій Іван Лукеря.