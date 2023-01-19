У НАБУ взялися за Коболєва: у чому підозрюють екс-главу "Нафтогазу"

Колишнього керівника компанії підозрюють у розкраданні понад 229 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України".

Відповідне повідомлення з’явилося 19 січня в офіційному Telegram-каналі НАБУ. Згідно з результатами слідства, голова компанії (2014-2021 рр.) навесні 2018 року видав наказ про преміювання співробітників, на підставі чого йому було виплачено майже 261 млн гривень за екстраординарні досягнення.

"Йдеться про позитивне рішення у справі про контракт купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр. Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті ж таки досягнення екскерівнику компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн", — зазначили в НАБУ.

У 2018 році загалом екскерівнику "Нафтогазу" виплатили за рахунок компанії 229,25 млн гривень (різниця між фактично виплаченою премією та максимально допустимим її розміром).

У повідомленні НАБУ не вказується прізвище підозрюваного, проте, як пише "Слово і діло", посилаючись на власні джерела, йдеться про Андрія Коболєва. Саме він обіймав цю посаду у період з 2014 по 2021 рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАБУ заочно повідомило про підозру народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Артуру Герасимову.