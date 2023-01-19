В НАБУ взялись за Коболева: в чем подозревают экс-главу "Нафтогаза"

Бывшего руководителя компании подозревают в хищении более 229 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее сообщение появилось 19 января в официальном Telegram-канале НАБУ. Согласно результатам следствия, глава компании (2014-2021 гг.) весной 2018 года издал приказ о премировании сотрудников, на основании чего ему было выплачено почти 261 млн гривен за экстраординарные достижения.

"Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.). К тому же за те же достижения экс-руководителю компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн", — отметили в НАБУ.

В 2018 году в целом экс-руководителю "Нафтогаза" выплатили за счет компании 229,25 млн гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

В сообщении НАБУ не указывается фамилия подозреваемого, однако как пишет "Слово и дело", ссылаясь на собственные источники, речь идет об Андрее Коболеве. Именно он занимал данную должность в период с 2014 по 2021 год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАБУ заочно сообщило о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Артуру Герасимову.