Куда исчез Александр Кацуба и есть ли жизнь после "Нафтогаза"?

С началом российского вторжения в Украину бизнесмен занялся оказанием помощи ВСУ

Многие украинские бизнесмены прошли школу работы в государственных компаниях и в дальнейшем использовали этот опыт при построении собственного бизнеса. Одним из таких можно назвать 36-летнего предпринимателя, занимающегося бизнесом во многих отраслях, – Александра Кацубу.

Родился в семье бизнесменов и нардепов

Старт успешной карьере Александра Кацубы дала семья – отец Владимир Кацуба, на момент рождения сына служил в армии и потому, хотя Александр родился в Кривом Роге, вырос он уже в Харькове, родном городе родителей.

На новом месте отец, мать и старший брат Александра Кацубы занялись бизнесом и частично политикой, во всяком случае отец Владимир и брат Сергей успели побывать народными депутатами Украины. Младший же сын в семье избрал для себя карьеру бизнесмена.

Уже в 2003 году Александр Кацуба начал получать первый опыт в бизнес-структурах семьи, одновременно поступив в Харьковский национальный университет имени Каразина, который окончил в 2008 году. Спустя год он получил второе образование, юридическое, окончив Харьковскую национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

Впоследствии он не забудет продолжить образование и в 2013 году защитит сразу две кандидатские диссертации на звание кандидата юридических и экономических наук.

Правда к тому времени он уже будет работать на государственном предприятии – НАК "Нафтогаз Украины".

Газовая эра Александра Кацубы

В 2010 году, после 7 лет работы в семейном бизнесе, Александр Кацуба перешел можно сказать на "вольные хлеба" наоборот – из привычного и понятного круга бизнеса семьи он перешел в "Полтавагаздобычу", на тот момент часть госпредприятия "Укргазодобыча". Карьеру в газовой отрасли, довольно недолгую, он начал заместителем директора по экономической деятельности.

Уже в сентябре того же года Кацуба повышен и перешел на должность заместителя председателя правления ОАО Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". Компания занималась разработкой месторождений в Крыму и на шельфе Черного моря. На период пребывания Кацубы в компании она вдвое — с 1,1 млрд куб. м до 2,4 млрд куб. м увеличила газодобычу.

Видимо вклад Кацубы посчитали достаточным для повышений, и в декабре 2012 года он стал заместителем председателя правления и членом правления НАК "Нафтогаз Украины". "Газовая" карьера Кацубы достигла пика, и из компании он был уволен спустя полтора года – летом 2014 года.

IT-бизнес и авто – жизнь после "Нафтогаза"

Вопреки представлениям, согласно которым экс-менеджер госкомпании остается работать в прежней сфере и занимается бизнесом, используя старые связи, Александр Кацуба в 2014 году открыл свой бизнес в сфере IT. Его компания начала разработку приложений для микрокредитования, причем последние используются не только в Украине, но и в азиатских странах — Шри-Ланке, Вьетнаме и в Индонезии.

Стоимость IT-бизнеса Александра Кацубы уже в 2019 году оценивалась в 15 млн долл., во всяком случае 20% компании обошлись известному бизнесмену Сергею Тигипко в 3 млн долл. Основной профиль IT-компании Кацубы —выдача микрокредитов сроком до 7 дней.

Однако IT-бизнесом ограничиваться предприниматель явно не желал и в 2021 году купил два крупнейших по объему аудитории автомобильных онлайн-издательства Украины — "Автобазар" и "Автоцентр". Сам Александр Кацуба объяснил это решение желанием создать бизнес в сфере автолизинга, а также любовью к автомобилям.

От политики далек, но общественная позиция активная

В отличие от отца и старшего брата, бывших народными депутатами Украины, к политике Александр Кацуба довольно равнодушен. Правда, в его биографии имеется 5-летний период, когда в 2010-2015 годах он был депутатом Харьковского горсовета, но навряд ли, работая в "Нафтогазе", мог выполнять свои обязанности депутата.

Как утверждает сам, политикой в настоящий момент он сыт по горло, особенно после, по его словам, надуманных обвинений в 2016 году.

С началом российского вторжения в Украину занялся оказанием помощи для ВСУ, на свои средства закупает пикапы для нужд военных и даже помогает в производстве из обычных грузовых КРАЗов импровизированных САУ, которые оснащаются пушками.