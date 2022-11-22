Куди зник Олександр Кацуба і чи є життя після "Нафтогазу"?

З початком російського вторгнення в Україну бізнесмен зайнявся наданням допомоги ЗСУ

Багато українських бізнесменів пройшли школу роботи в державних компаніях і надалі використали цей досвід при побудові власного бізнесу. Одним із таких можна назвати 36-річного підприємця, який займається бізнесом у багатьох галузях, – Олександра Кацубу.

Народився в сім’ї бізнесменів та нардепів

Старт успішній кар’єрі Олександра Кацуби дала сім’я – батько Володимир Кацуба, на момент народження сина служив в армії і тому, хоча Олександр народився у Кривому Розі, він виріс уже у Харкові, рідному місті батьків.

На новому місці батько, мати та старший брат Олександра Кацуби зайнялися бізнесом та частково політикою, принаймні батько Володимир та брат Сергій встигли побувати народними депутатами України. Молодший син у сім’ї обрав для себе кар’єру бізнесмена.

Вже у 2003 році Олександр Кацуба почав отримувати перший досвід у бізнес-структурах сім’ї, одночасно вступивши до Харківського національного університету імені Каразіна, який закінчив у 2008 році. Через рік він здобув другу освіту, юридичну, закінчивши Харківську національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

Згодом він не забуде продовжити освіту та у 2013 році захистить одразу дві кандидатські дисертації на звання кандидата юридичних та економічних наук.

Щоправда, на той час він уже працюватиме на державному підприємстві – НАК "Нафтогаз України".

Газова ера Олександра Кацуби

У 2010 році, після 7 років роботи в сімейному бізнесі, Олександр Кацуба перейшов можна сказати на "вільні хліби" навпаки — зі звичного та зрозумілого кола бізнесу сім’ї він перейшов до "Полтавагазвидобування", на той момент частину держпідприємства "Укргазвидобування". Кар’єру в газовій галузі, досить недовгу, він розпочав заступником директора з економічної діяльності.

Вже у вересні того ж року Кацубу підвищили, та він перейшов на посаду заступника голови правління ВАТ Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Компанія займалася розробкою родовищ у Криму та на шельфі Чорного моря. На період перебування Кацуби в компанії вона вдвічі з 1,1 млрд куб. м до 2,4 млрд куб. м збільшила газовидобування.

Мабуть, внесок Кацуби вважали достатнім для підвищення, і в грудні 2012 року він став заступником голови правління та членом правління НАК "Нафтогаз України". "Газова" кар’єра Кацуби досягла піку, і з компанії його було звільнено через півтора року – влітку 2014 року.

IT-бізнес та авто – життя після "Нафтогазу"

Всупереч уявленням, згідно з якими ексменеджер держкомпанії залишається працювати у колишній сфері та займається бізнесом, використовуючи старі зв’язки, Олександр Кацуба у 2014 році відкрив свій бізнес у сфері IT. Його компанія розпочала розробку застосунків для мікрокредитування, причому останні використовуються не лише в Україні, а й в азіатських країнах — Шрі-Ланці, В’єтнамі та Індонезії.

Вартість IT-бізнесу Олександра Кацуби вже в 2019 році оцінювалася в 15 млн дол., принаймні 20% компанії коштували відомому бізнесменові Сергію Тігіпку 3 млн дол. Основний профіль IT-компанії Кацуби — видача мікрокредитів терміном до 7 днів.

Однак IT-бізнесом обмежуватися підприємець явно не бажав і у 2021 році купив два найбільші за обсягом аудиторії автомобільні онлайн-видання України — "Автобазар" та "Автоцентр". Сам Олександр Кацуба пояснив це рішення бажанням створити бізнес у сфері автолізингу та любов’ю до автомобілів.

Від політики далекий, але громадянська позиція активна

На відміну від батька та старшого брата, які були народними депутатами України, до політики Олександр Кацуба досить байдужий. Щоправда, у його біографії є 5-річний період, коли у 2010-2015 роках він був депутатом Харківської міськради, але навряд чи, працюючи у "Нафтогазі", міг виконувати свої обов’язки депутата.

Як стверджує сам, політикою зараз він ситий по горло, особливо після, за його словами, надуманих звинувачень у 2016 році.

З початком російського вторгнення в Україну зайнявся наданням допомоги для ЗСУ, за свої кошти закуповує пікапи для потреб військових і навіть допомагає у виробництві зі звичайних вантажних КРАЗів імпровізованих САУ, які оснащуються гарматами.