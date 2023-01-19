Справа Коболєва: екс-главу "Нафтогазу" хочуть взяти під варту з величезною заставою — названо суму

Судове засідання відбудеться вже сьогодні

Екс-керівнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву, якого підозрюють у розкраданні понад 229 мільярдів гривень, хочуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 365 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) України.

У САП інформують, що 19 січня 2022 року до Вищого антикорупційного суду надіслав клопотання НАБУ узгоджене прокурором САП щодо застосування до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій більш ніж на 229 мільйонів гривень. у вигляді тримання під вартою. з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн. грн.

"Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу призначено на 19.01.2023", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у повідомленні САП не вказується прізвище підозрюваного, проте, як пише "Слово і справа", посилаючись на власні джерела, йдеться саме про Андрія Коболєва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні звільнили голову "Нафтогазу" Юрія Вітренко.

Також ми повідомляли про те, що НАБУ також взялося за нардепа із фракції Порошенка.