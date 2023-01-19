Дело Коболева: экс-главу "Нафтогаза" хотят взять под стражу с огромным залогом - названа сумма

Судебное заседания состоится уже сегодня

Экс-руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву, которого подозревают в хищении более 229 миллиардов гривен, хотят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой 365 миллионов гривен.

Об этом сообщается на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

В САП информируют, что 19 января 2022 года в Высший антикоррупционный суд направленл ходатайство НАБУ согласованное прокурором САП о применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 миллиона гривен, меры пресечения в виде содержания под стражей. с альтернативой внесения залога в размере 365 млн. грн.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19.01.2023", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сообщении САП не указывается фамилия подозреваемого, однако как пишет "Слово и дело", ссылаясь на собственные источники, речь идет именно об Андрее Коболеве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине уволили главу "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Также мы сообщали о том, что НАБУ также взялось за нардепа из фракции Порошенко.