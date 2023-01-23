Суд залишив ексглаву "Нафтогазу" на волі: у САП побоюються, що він втече за кордон

САП хоче подати апеляцію на рішення суду у справі екс-глави "Нафтогазу"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір оскаржити рішення суду у справі колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України", якого підозрюють у розкраданні 229 млн гривень.

Як повідомляє пресслужба САП, прокурор не згоден з рішенням суду про відмову призначати запобіжний захід підозрюваному, мало того, відомство вважає таке рішення "безпідставним і протизаконним".

"Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може залишити країну або перешкоджати слідству", — йдеться в повідомленні.

У САП обіцяють детально ознайомитись з рішенням суду та подати апеляцію.

Як повідомлялося раніше, 19 січня НАБУ повідомило, що голова "Нафтогазу" навесні 2018 року видав наказ про преміювання співробітників, на підставі чого йому було виплачено майже 261 млн гривень "за екстраординарні досягнення". Хоч агентство не називало імені підозрюваного, але у ЗМІ з’явилася інформація, що йдеться про Андрія Коболєва.

Сам Коболєв пізніше повідомив, що як тільки дізнався про підготовку підозри, то відразу ж повернувся в Україну.

САП наполягала на запобіжному заході у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 365 мільйонів гривень, проте суд не задовольнив цей запит.