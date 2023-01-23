Суд оставил экс-главу "Нафтогаза" на свободе: в САП опасаются, что он сбежит за границу
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САП хочет подать апелляцию на решение суда по делу экс-главы "Нафтогаза"
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена обжаловать решение суда по делу бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", которого подозревают в хищении 229 млн гривен.
Как сообщает пресс-служба САП, прокурор не согласен с решением суда об отказе назначать меру пресечения подозреваемому, мало того, ведомство считает такое решение "беспочвенным и противозаконным".
"Не применение меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию", — говорится в сообщении.
В САП обещают детально ознакомиться с решением суда и подать апелляцию.
Как сообщалось ранее, 19 января НАБУ сообщило, что глава "Нафтогаза" весной 2018 года издал приказ о премировании сотрудников, на основании чего ему было выплачено почти 261 млн гривен "за экстраординарные достижения". Хоть агентство не называло имени подозреваемого, но в СМИ появилась информация, что речь идет об Андрее Коболеве.
Сам же Коболев позже сообщил, что как только узнал о подготовке подозрения, то сразу же вернулся в Украину.
САП настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой 365 миллионов гривен, однако суд не удовлетворил этот запрос.