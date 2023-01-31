Справа про премію в 229 млн грн: суд озвучив рішення щодо Коболєва

Коболєв активно співпрацює зі слідством

Підозра колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву у незаконному здобутті премії у розмірі 229 млн гривень визнана Вищим антикорупційним судом України (ВАКС) необґрунтованою.

Доводи прокурора у справі Колобєва суддя ВАКС визнав недоведеними. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Олексій Носов, додавши повний текст постанови про відмову в обранні запобіжного заходу підозрюваному.

За його словами, ризиків перешкоджання кримінальному провадженню не встановлено. Коболєв, своєю чергою, співпрацює зі слідством і не ухиляється від нього.

Крім того, суддя зазначив, що наглядова рада свідомо ухвалила рішення про преміювання. Члени Наглядової ради опублікували додаткове відкрите звернення, в якому наголосили на повному усвідомленні прийнятого рішення, вказавши, що беруть на себе повну відповідальність за нього і не зазнавали жодного тиску з боку Колобєва.

Водночас твердження прокурора про те, що більшість членів Наглядової ради є іноземцями й не володіють знаннями українського законодавства, суддя визнав маніпулятивними.

Він також зазначив, що обмеження, передбачені ухвалою КМУ №859 на дії голови правління НАК, не поширювалися. Встановлення розміру винагород належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Суд не встановив наявність в Андрія Коболєва повноважень, які дають можливість впливати на прийняття рішень щодо встановлення розміру його винагороди.

"Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред’явлена Андрію Коболєву необґрунтовано", — зазначив Носов.

Адвокат наголосив, що прокуратура вже подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС ще до отримання повного тексту рішення. Тому тепер Апеляційна палата ВАКС має оцінити всі докази та висновки та ухвалити рішення щодо обрання запобіжного заходу Андрію Коболєву.

Нагадаємо, що колишнього керівника компанії "Нафтогаз" підозрюють у зловживанні службовим становищем. Йому було повідомлено про підозру у січні поточного року. За результатами слідства, у 2018 році він видав наказ про преміювання співробітників, на підставі чого йому було виплачено близько 229 млн гривень за екстраординарні досягнення. Журналісти "Телеграфа" розібралися у подробицях "справи Коболєва".