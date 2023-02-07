Победа над Коломойским: Филатов озвучил решение суда по резонансному делу

Филатов поблагодарил НАБУ и Госавиаслужбу

Третий апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене права ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" на эксплуатацию аэродрома в Днепре. В связи с этим мэр Днепра Борис Филатов выразил надежду, что одиозный украинский бизнесмен Игорь Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорте города.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook Филатов сообщил, что после этого этапа в деле предстоит еще обжалование в Верховном Суде, но он уверен, что аэропорт уже удалось "вырвать из рук" Коломойского.

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь – после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других чудесных чудес – мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорту города", – заявил он.

Филатов также поблагодарил НАБУ и Госавиаслужбу за принципиальную позицию по решению этого вопроса.

Напомним, что в сентябре 2022 года Днепровский окружной административный суд упразднил компании олигарха Игоря Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом тогда выступил горсовет Днепра, а третьим лицом стало Национальное антикоррупционное бюро Украины. Сейчас же, после рассмотрения апелляции, решение вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что украинские правоохранители провели обыски у Коломойского. СМИ выяснили в чем дело.

Также мы сообщали о том, что в начале полномасштабного вторжения россии аэропорт в Днепре был разрушен ракетным ударом.