Перемога над Коломойським: Філатов озвучив рішення суду у резонансній справі

Філатов подякував НАБУ та Державіаслужбі

Третій апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування права ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" на експлуатацію аеродрому в Дніпрі. У зв’язку з цим мер Дніпра Борис Філатов висловив сподівання, що одіозний український бізнесмен Ігор Коломойський більше не паразитуватиме.

На своїй офіційній сторінці в Facebook Філатов повідомив, що після цього етапу у справі ще оскарження у Верховному Суді, але він упевнений, що аеропорт вже вдалося "вирвати з рук" Коломойського.

"Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Тоді всі казали, що треба чекати на апеляцію, перш ніж рішення набуде чинності. Тепер – після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших чудових чудес – ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста", – заявив він.

Філатов також подякував НАБУ та Державіаслужбі за принципову позицію щодо вирішення цього питання.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем тоді виступила міськрада Дніпра, а третьою особою стало Національне антикорупційне бюро України. Наразі ж, після розгляду апеляції, рішення набуло чинності.

Раніше ми писали, що українські правоохоронці провели обшуки у Коломойського. ЗМІ з’ясували у чому справа.

Також ми повідомляли про те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії аеропорт у Дніпрі був зруйнований ракетним ударом.