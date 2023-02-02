Французский суд снова отложил экстрадицию Жеваго. Адвокат вкладчиков банка "Финансы и Кредит" рассказал, в чем дело

В Украине Жеваго ждет судебный иск Фонда гарантирования вкладов с обвинением в выводе средств из банка "Финансы и Кредит"

Решение об экстрадиции Константина Жеваго из Франции в Украину по делу доведения до банкротства банка "Финансы и Кредит" снова отложено. 2 февраля Следственная палата Апелляционного суда французского города Шембери не смогла приступить к рассмотрению дела, поскольку вовремя не получила документы от украинских правоохранительных органов. Ранее судебные заседания по этому делу откладывались из-за задержки с переводом документов, а также из-за забастовки работников общественного транспорта, что помешало адвокатам украинского миллиардера добраться до суда.

Между тем, в Украине Жеваго ждет январский судебный иск Фонда гарантирования вкладов с обвинением в выводе средств из банка "Финансы и Кредит", а также давнее дело вкладчиков этого банка против его учредителя. Интересы вкладчиков в последнем деле представляет адвокат Ростислав Кравец. В интервью Бизнес Телеграфу он рассказал о реальных причинах задержки решения по экстрадиции и перспективе этого дела.

Почему, по-вашему, затянулась экстрадиция Константина Жеваго из Франции в Украину?

– В этом вопросе все зависит от украинских правоохранительных органов. Как показывает опыт дел с Портновым, Януковичем, другими фигурантами, все срывалось из-за того, что с украинской стороны не предоставляли полный перечень документов по совершению преступления. Та же ситуация, вероятно, будет и здесь: каждый раз что-то не успели подать, что-то ненадлежащим образом заверено, что-то не в тех датах. Это может занять очень много времени.

Но ведь решение об экстрадиции невозможно откладывать бесконечно?

– Конечно, есть конкретные законные основания для переноса заседания. В следующий раз Жеваго может заболеть, адвокат не доехать, может быть, воздушная тревога во Франции.

Видите ли вы вероятность отказа в экстрадиции?

– В украинской истории уже были попытки экстрадировать некоторых "банкиров". В 2015 году тогдашний премьер-министр Яценюк вдруг заявил журналистам, что в украинских судах большая коррупция и нельзя надеяться на законные решения. Европейские суды начали ссылаться на его выражение и отказывать в экстрадиции. Поэтому я не исключаю, что и сейчас, например, Давид Арахамия или Михаил Подоляк, они очень коммуникабельны, заявят в преддверии очередного заседания, что Украина нуждается в судебной реформе, что украинские суды некомпетентны, и это решит дело по экстрадиции.

Какая ответственность ждет Жеваго после экстрадиции в Украину?

- В лучшем случае – награда, медаль какая-нибудь будет. Если серьезно, то, возможно, с полгода отбудет под домашним арестом, на том все и кончится. Потому что на самом деле в этих схемах с банкротством банков, если их реально расследовать, главное не выйти на самих себя. К примеру, кто виноват в том, что за неделю до того как ввести в банке "Финансы и Кредит" временную администрацию, его исключили из Фонда гарантирования вкладов? Тогда вдруг Валерия Гонтарева (на тот момент глава НБУ) и Константин Ворушилин (на тот момент директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц – ред.) заявили, что этот банк еще с 2009 года проблемный. Несмотря на это, финучреждение держалось, давали кредиты, эти средства неизвестно куда делись. Кто несет за это ответственность? Конечно, есть госпожа Гонтарева, на которую придется выходить. Ее не подавали на экстрадицию, хотя реальные уголовные дела по ней были.

Если говорить об исключительно о юридической оценке действий Константина Жеваго, в чем именно вы видите нарушение закона?

– Жеваго подозревается в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". По данным ГБР, оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а "Финансы и Кредит" поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали $113 млн со счетов украинского банка. Именно поэтому украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году. Именно поэтому в июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу ГБР. Его обвиняют в растрате $113 млн. банка "Финансы и Кредит".

Как вы оцениваете перспективу иска вкладчиков против Константина Жеваго?

– Сейчас дело в Верховном суде. Суды первой инстанции выиграли. Однако есть основания подозревать, что Верховный суд, скажем так, "пробанковский". Там у некоторых судей мужья являются банкирами. К сожалению, когда человек взял кредит, он несет ответственность до смерти, а когда у вкладчика забрали деньги, собственник банка ни за что не отвечает.

Константин Жеваго во французском суде заявил, что в его преследовании заинтересован Офис Президента. Вы контактировали с представителями ОП, возможно ли испытываете особый интерес с их стороны к этому делу?

– Думаю, Офис Президента заинтересован, чтобы все виновники были привлечены к ответственности. В случае, если суд признает Жеваго виновным, они заинтересованы в том, чтобы он понес реальное наказание.

Почему, по-вашему, Фонд гарантирования вкладов только в январе 2023 года подал иск против Константина Жеваго, хотя банкротство банка произошло в 2015 году?

- ФГВ имеет право обращаться в суд о взыскании средств, которых не хватает для расчета с вкладчиками. Я три года судился с Фондом, чтобы они это сделали. Наконец, это произошло, хотя они сразу после объявления банкротства должны были провести инвентаризацию и в течение месяца обратиться в суд.