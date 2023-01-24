"Нам нужны другие леопарды": семья задержанного олигарха Жеваго развлекается на Неделе моды в Париже (видео)

Журналист выяснил, что сам Жеваго также в Париже

Жена и дочь украинского олигарха Константин Жеваго, которого в конце 2022 года задержали на французском курорте Куршевель по запросу Украины, были замечены на Неделе моды в Париже.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

По его данным, Алина и София Жеваго посетили показ парижского Дома Schiaparelli, который состоялся 23 января. При этом сам олигарх, рассказывает журналист, ссылаясь на источники в бизнес-кругах. также находится в столице Франции.

"23.01.23. Париж. Неделя моды. Показ Schiaparelli. На ирину шейк и Наоми Кэмпбелл смотрят первая и вторая женщины в первом ряду: дочь София и жена Алина Жеваго. Уважаемые, нам нужны другие леопарды", — говорит Ткач.

Стоит отметить, что Жеваго, по данным ГБР является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, по растрате 113 миллионов долларов, находившихся на балансе банка "Финансы и кредит". 28 декабря он был задержан в Куршевеле и уже началась подготовка документов к его экстрадиции.

Однако, уже в начале января в СМИ появилась информация, что он якобы вышел на свободу под залог один миллион евро. Позже эту информацию подтвердили и в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре 2022 года в фармкомпании "Артериум" олигарха Жеваго прошли обыски по делу о сотрудничестве с оккупантами.

Также мы сообщали о том, что уже после полномасштабного вторжения россии Жеваго приобрел на свою фирму четыре драгоценных бронированных Мерседеса.