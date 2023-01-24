"Нам потрібні інші леопарди": сім’я затриманого олігарха Жеваго розважається на Тижні моди у Парижі (відео)

Журналіст з’ясував, що сам Жеваго також у Парижі

Дружина та дочка українського олігарха Костянтин Жеваго, якого наприкінці 2022 року затримали на французькому курорті Куршевель на запит України, були помічені на Тижні моди в Парижі.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

За його даними, Аліна та Софія Жеваго відвідали показ паризького Будинку Schiaparelli, який відбувся 23 січня. При цьому сам олігарх, розповідає журналіст, посилаючись на джерела у бізнес-колах. також знаходиться у столиці Франції.

"23.01.23. Париж. Тиждень моди. Показ Schiaparelli. На ірину шийк і Наомі Кемпбелл дивляться перша та друга жінки в першому ряду: дочка Софія та дружина Аліна Жеваго. Шановні, нам потрібні інші леопарди", — каже Ткач.

Варто зазначити, що Жеваго, за даними ГБР, є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема, з розтрати 113 мільйонів доларів, які перебували на балансі банку "Фінанси та кредит". 28 грудня його було затримано в Куршевелі і вже розпочалася підготовка документів до його екстрадиції.

Проте, вже на початку січня у ЗМІ з’явилася інформація, що він нібито вийшов на волю під заставу 1 мільйон євро. Пізніше цю інформацію підтвердили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у листопаді 2022 року у фармкомпанії "Артеріум" олігарха Жеваго пройшли обшуки у справі про співпрацю з окупантами.

Також ми повідомляли про те, що вже після повномасштабного вторгнення росії Жеваго придбав на свою фірму чотири дорогоцінні броньовані Мерседеси.