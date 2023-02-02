Французький суд знову відклав екстрадицію Жеваго. Адвокат вкладників банку "Фінанси та Кредит" розказав, у чому справа

В Україні на Жеваго чекає судовий позов Фонду гарантування вкладів зі звинуваченням у виведенні коштів з банку "Фінанси та Кредит"

Рішення щодо екстрадиції Костянтина Жеваго з Франції до України у справі доведення до банкрутства банку "Фінанси та Кредит" знову відкладене. 2 лютого Слідча палата Апеляційного суду французького міста Шембері не змогла розпочати розгляд справи, оскільки вчасно не отримала документи від українських правоохоронних органів. Раніше судові засідання за цією справою відкладались через затримку з перекладом документів, а також через страйк працівників громадського транспорту, що завадило адвокатам українського мільярдера дістатися суду.

Тим часом, в Україні на Жеваго чекає січневий судовий позов Фонду гарантування вкладів зі звинуваченням у виведенні коштів з банку "Фінанси та Кредит", а також давнішня справа вкладників цього банку проти його засновника. Інтереси вкладників в останній справі представляє адвокат Ростислав Кравець. В інтерв’ю Бізнес Телеграфу він розказав про реальні причини затримки рішення щодо екстрадиції та перспективи цієї справи.

Чому, на вашу думку, затягнулася екстрадиція Костянтина Жеваго з Франції в Україну?

- В цьому питанні все залежить від українських правоохоронних органів. Як показує досвід справ з Портновим, Януковичем, іншими фігурантами, все зривалося через те, що з української сторони не надавали повний перелік документів щодо вчинення злочину. Та ж сама ситуація, ймовірно буде і тут: щоразу щось не встигли подати, щось неналежним чином завірено, щось не в тих датах. Це може тривати дуже довго.

Але ж рішення щодо екстрадиції неможливо відтерміновувати нескінченно?

- Звичайно, є конкретні законні підстави для перенесення засідання. Наступного разу Жеваго може захворіти, адвокат не доїхати, може, повітряна тривога у Франції.

Чи бачите ви ймовірність відмови в екстрадиції?

- В українській історії вже були спроби екстрадувати деяких "банкірів". У 2015 році тодішній прем’єр-міністр Яценюк раптом заявив журналістам, що в українських судах велика корупція і не можна сподіватися на законні рішення. Європейські суди почали посилатися на його вислів і відмовляти в екстрадиції. Тому я не виключаю, що й зараз, наприклад Давид Арахамія чи Михайло Подоляк, вони дуже комунікабельні, заявлять у переддень чергового засідання, що Україна потребує судової реформи, що українські суди некомпетентні, і це вирішить справу щодо екстрадиції.

Яка відповідальність світить Жеваго після екстрадиції в Україну?

- В кращому випадку – нагорода, медаль якась буде. Якщо серйозно, то можливо з півроку відбуде під домашнім арештом, на тому все і скінчиться. Тому що насправді у цих схемах з банкрутством банків, якщо їх реально розслідувати, головне — не вийти на самих себе. Наприклад, хто винен в тому, що за тиждень до того як ввести в банку "Фінанси та Кредит" тимчасову адміністрацію, його виключили з Фонду гарантування вкладів? Тоді раптом Валерія Гонтарєва (на той момент голова НБУ) і Костянтин Ворушилін (на той момент директор Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — ред.) заявили, що цей банк ще з 2009 року проблемний. Не дивлячись на це, фінустанову тримали, давали кредити, ці кошти невідомо куди поділися. Хто за це несе відповідальність? Звичайно, що є пані Гонтарєва, на яку доведеться виходити. Її не подавали на екстрадицію, хоча реальні кримінальні справи щодо неї були.

Якщо говорити про виключно юридично оцінку дій Костянтина Жеваго, в чому саме ви вбачаєте порушення закону?

- Жеваго підозрюється у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит". За даними ДБР, офшорна компанія у 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а "Фінанси та Кредит" поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з рахунків українського банку. Саме внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році. І саме тому у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук за запитом ДБР. Його звинувачують у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит".

Як ви оцінюєте перспективу позову вкладників проти Костянтина Жеваго?

- Зараз справа у Верховному суді. Суди першої інстанції виграли. Однак є підстави підозрювати, що Верховний суд, скажімо так, "пробанківський". Там у деяких судей чоловіки є банкірами. На жаль, коли людина взяла кредит, то вона несе відповідальність до смерті, а коли у вкладника забрали гроші, власник банку ні за що не відповідає.

Костянтин Жеваго у французькому суді заявив, що у його переслідуванні зацікавлений Офіс Президента. Чи контактували ви з представниками ОП, чи можливо відчуваєте особливий інтерес з їхнього боку до цієї справи?

- Думаю, Офіс Президента зацікавлений, щоб усі винуватці були притягнуті до відповідальності. У разі, якщо суд визнає Жеваго винним, вони зацікавлені, аби він поніс реальне покарання.

Чому, на вашу думку, Фонд гарантування вкладів лише у січні 2023 року подав позов проти Костянтина Жеваго, хоча банкрутство банку відбулось у 2015 році?

- ФГВ має право звертатися до суду про стягнення коштів, яких не вистачає для розрахунку з вкладниками. Я три роки судився з Фондом, щоб вони це зробили. Нарешті це відбулось, хоча вони зразу після оголошення банкрутства мали провести інвентаризацію і протягом місяця звернутися до суду.