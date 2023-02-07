Трухіну та іншим допомагають уникати судів? "Телеграф" отримав" цікавий документ

Напередодні судових засідань нардепів несподівано відправляють у відрядження

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука через систематичну неявку ряду народних депутатів на судові засідання у кримінальних провадженнях. Зокрема, мова щодо парламентарів Юрія Камельчука, Сергія Шахова, Олександра Трухіна та Михайла Волинця. Відповідний лист опинився у розпорядженні "Телеграфу".

Олександр Клименко в листі зазначає, що народні депутати не з’являються на судові засідання через відрядження закордон, розпорядження про які були підписані керівництвом парламенту.

Наприклад, судове засідання щодо Олександра Трухіна, яке було заплановане на 30 січня, не відбулось через те, що народний депутат перебуває у нібито відрядженні у Литовській республіці якраз з 30 січня.

Схожа ситуація у ще одного нардепа — Юрія Камельчука. Судове засідання щодо нього було призначено на 12 січня, але він перебував у відрядженні у Давосі з 16 січня.

За словами Клименка, народний депутат Сергій Шахов систематично не з’являється на судові засідання нібито через лікування закордоном. Але зазначається, що з 20 січня по 6 лютого він у відрядженні в Естонській республіці. І з жовтня по теперішній час перебував в Україні лише декілька днів. Михайло Волинець не з’являвся на засідання двічі: через відрядження до Швейцарії.

В листі керівник САП просить керівництво Верховної Ради посприяти у тому, щоб народні депутати не пропускали судові засідання через відрядження.

23 січня Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану народні депутати та державні службовці можуть виїжджати закордон тільки у службові відрядження. Це рішення було прийнято після оприлюдненої інформації про десятиденний відпочинок закордоном заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Рішення, за інформацією "Телеграфу", приймав особисто президент Володимир Зеленський.

Як розповідають джерела видання, це рішення обурило значну частину депутатів, зокрема, і від "Слуги народу", і це обговорювали в чаті фракції, а також, на засіданні фракції в неділю.

"І поки одним, попри суди, дозволяють їхати з країни, є випадки, коли Стефанчук особисто не ставить підпис на погодженні відрядження опозиційним депутатам. Навіть за наявності всіх віз — голова фракції, голова комітету, віце спікер. І каже — поки не можу",- коментує один з нардепів не під запис.

"Випускають тепер в ручному режимі. Проблеми навіть серед своїх — тих, в кого гарні стосунки з Офісом президента, наприклад. А інші мають просити, щоб Стефанчук підписав, і чекати доброї волі зверху, тому що було прийнято це неконституційне рішення",- додає інший нардеп від провладної фракції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вищий антикорупційний суд України визнав підозру екс-голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву необґрунтованою. Нагадаємо, що його підозрювали у незаконному здобутті премії у розмірі 229 млн гривень.