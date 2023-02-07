Битва за титан: Конфискация у россиянина Демуринского ГОКа стала стартом конфликта за контроль над комбинатом

3 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного сда взыскала в доход государства 100% акций Демуринского ГОКа (Днепропетровская область), компаний "Инвестагро", "Тай-Минералс" и 14 млн грн на принадлежащих россиянину счетах. О передаче корпоративных прав ходатайствовал Минюст.

В Украине разгорается скандал и судебная тяжба вокруг лишения российского бизнесмена активов в Днепропетровской области. ВАКС отнял у Михаила Шелкова контроль над Демуринским ГОКом, производящим стратегически важное для оборонки рф титановое сырье.

Позиция Минюста

Мотивируя суд лишить Шелкова прав на комбинат, представители Минюста высказали предположение, что украинский ильменит используется для изготовления агрессивного оружия против украинцев. Ведь с 2016 года, до наложения ареста на имущество Шелкова, в Украине 80% продукции ДГОКа отправлялось в Россию, Беларусь и Казахстан через торговых посредников. В частности, австрийскую Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH, которой владеет предприниматель из Днепра Юрий Перцев.

Ильменит ДГОКа, который добывают на Днепропетровщине, покупала как "Ависма", принадлежащая Шелкову, так и другие российские переработчики: "Подольские огнеупоры", Судиславский завод сварочных материалов, Магнитогорский электродный завод, Белоярская фабрика асбокартонных изделий, Ключевский завод ферросплавов.

Минюст утверждает, что все эти компании входят в оборонно-промышленный комплекс россии. В документах дела против Шелкова отмечается, что в 2021 году в россию было реализовано 3 тыс. т продукции ДГОКа на общую стоимость 100 млн грн.

Суд поддержал опасения министерства, но полная аргументация решения еще не опубликована.

Михаил Шелков

Как осуществлялся контроль

Из материалов суда ясно, что Михаил Шелков косвенно контролировал деятельность Демуринского ГОКа через Светлану Ильтьо. Украинка Светлана Ильтьо является владелицей 100% акций компаний "Болатико Лимитед", а та – владелицей 100% "Лимпиеза Лимитед" (Кипр). И уже "Лимпиеза Лимитед" владеет 100% акций Демуринского ГОКа.

В 2019 году Ильтьо начала концентрировать акции этих кипрских компаний. За 4 дня до войны – 20 февраля 2022 года, Ильтьо приобрела последние 75% акций "Болатико Лимитед" у компаний Шелкова и получила полный контроль над Демуринским комбинатом.

Такая модель позволила россиянину обойти санкции от июня 2021 года относительно него и компании, которой он совладеет в России — ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Эта корпорация входит в другую корпорацию – "Ростех", которая обеспечивает вооружением, ракетами и военными вертолетами Рособоронпром.

Интерес Шелкова

фото: Демуринский ГОК

Демуринский ГОК нужен Шелкову для того, чтобы балансировать нехватку сырья на другом предприятии, где он является совладельцем – ВСМПО "Ависма" (рф). Компания производит титановый прокат и другие виды продукции для аэрокосмических целей из ильменитового концентрата.

Проблема корпорации в том, что она не имеет собственного сырья и вынуждена его импортировать. Еще с советских времен компания покупала ильменит Вольногорского ГМК (принадлежит украинскому государству и входит в Объединенную горно-химическую компанию — ОГХК). Демуринский ГОК компенсировал нехватку сырья.

Ежегодно ВСМПО "Ависма" требуется не менее 180 тыс. тонн ильменитового концентрата. Вольногорский ГМК поставлял 130-160 тыс. т в разные годы. Остальную часть "Ависма" получала от Демуринского ГОКа и других поставщиков.

Импорт сырья из других стран за океаном – дорого для ВСМПО. Поэтому ее менеджеры в течение многих лет пытались удержать контроль над украинским ильменитом. Как отмечалось, корпорации по составу титана подходит только ильменит Вольногорского ГМК и Демуринского ГОКа – они почти одинаковы по показателям.

Очистка ДГОКа

Схема опосредованного управления помогала Шелкову контролировать ДГОК, несмотря на персональные санкции. В апреле 2022 года активы комбината российского бизнесмена арестовал БЭБ за неуплату налогов на уровне 10 млн грн.

С конца февраля 2022 года Демуринский ГОК не поставляет продукцию на экспорт. Соответственно, ни "Ависма", ни рф не получают сырье комбината. По свидетельству в суде директора комбината Дмитрия Федаша, предприятие помогает ВСУ и занимает проукраинскую позицию.

В ходе судебного разбирательства Федаш рассказал, что с февраля 2022 года комбинат реализует продукцию исключительно внутренним потребителям – производителям электродов, керамики и другим компаниям, перерабатывающим рутил, циркон, дистен-силлиманит и ставролит. В частности, компании "Плазматек". Ильменит остается на складах предприятия без сбыта. Невозможность экспортировать продукцию привела к накоплению около 6 тыс. т титановых концентратов на ДГОК.

Ценность актива

Демуринский ГОК производит титановое сырье: ильменит, рутил и циркон. Предприятие имеет подтвержденные запасы титансодержащих руд на уровне 5 млн т и лицензию на разработку Волчанского месторождения в Днепропетровской области сроком до 2030 года.

Мощности комбината не превышают 50 тыс. т ильменита, 10 тыс. т рутила и 5 тыс. т циркона ежегодно. Выручка ГОКа за 9 мес 2021 года составила 348,04 млн грн, прибыль – 83 млн грн. В 2020 году комбинат получил доход 308,8 млн грн и убыток – почти 42 млн грн. Долговые обязательства комбината достигают 20 млн долларов, из которых 9,5 млн долларов комбинат должен компаниям Шелкова. АМКУ, как отмечалось в слушаниях, оценил балансовую стоимость ДГОКа в 14 млн грн.

Кому интересен ДГОК

Опрошенные "Телеграфом" участники титанового рынка отказались официально комментировать интерес к Демуринскому ГОКу, отметив, что игрок слишком мал и слишком токсичен. Эксперт-ученый Валерий Мазур (работал на предприятии, которое впоследствии купил Шелков – ВСМПО "Титан Украины") считает, что будет трудно удерживать такое предприятие за государственные средства во время войны.

"Нужны оборотные средства на вскрышные, добычные работы, на обогащение. Это миллионы долларов. Предприятие обречено ждать инвестора", — считает он.

Участники рынка полагают, что Шелков так просто не отдаст комбинат. Возможны вооруженные стычки, когда АРМА назначит руководителя предприятия и ему придется принимать комбинат. Считается, что бизнесмен будет пытаться повлиять на результаты конкурса АРМА по выбору руководителя на Демуринский ГОК.

В этот процесс он может привлечь другого предпринимателя из Днепра – Виталия Кучука. Его компания "Керамплюс" торговала схожей продукцией ОГХК до начала войны. У бизнесмена есть опыт работы с "ВСМПО Ависма" еще с 1990-х годов, когда отгружал россиянам продукцию Вольногорского ГМК, пока комбинат не взял в аренду бизнесмен Дмитрий Фирташ в 2004 году.

Виталий Кучук тесно сотрудничал с другим активом Шелкова – ВСМПО "Титан Украины". Его компания MCD выкупала у чешской "Беланто" вольногорский ильменит ОГХК и доставляла на переработку на ВСМПО "Ависма". После первого "горячего" проката в РФ, продукция врРоссии. Руководил тогда ВСМПО "Титан Украина" Эдуард Самарский, партнер Виталия Кучука по компании "Керамброк". У Кучука в Белгороде, рф, мог остаться еще один актив – "Керамглас", торгующий химическим сырьем.

23 января ВАКС передал государству ВСМПО "Титан Украины" вместе с личным имуществом Шелкова. Теперь юридически российский предприниматель не контролирует собственную титановую продукцию в Украине.