Мало 7 мільйонів: вдова мертвого російського окупанта подала до суду на його матір

Мати та вдова Кіріла ділять машину через суд

У росії родичі загиблого окупанта не можуть поділити його майно. Пристрасті відбуваються у Чувашії. До слова, командира полку мобілізованих із сусіднього Татарстану генерал-майора Дмитра Ульянова нещодавно успішно ліквідували в Україні.

Мати загиблого військового із Чувашії судиться із його вдовою, повідомляє "Nexta". Обом виплатили по майже 7 млн рублів за ліквідованого в Україні Кіріла, однак вдові Юлії цього не вистачило й вона хоче відсудити у матері машину сина:

- "Син загинув 9 березня в Україні. Після 3 травня почалася нова війна. Ми отримали по 6,7 млн рублів, але їй цього не вистачило. Вона вирішила ще й машину сина відсудити. Звісно ж ця машина куплена у шлюбі, але ж мають бути якісь людські якості." — говорить мати окупанта.

Мати окупанта Кіріла

Спершу Юля не збиралася забирати машину. Про це вона писала матері в СМСках. Однак в кінці червня жінка отримала повістку до суду. За словами відповідачки, родина Юлії навіть не хоче виділити гроші на пам’ятник.

Вдова у позовній заяві клопоче про виплату матері російського загарбника 1\4 частини вартості машини. А сам автомобіль — забрати собі. Йдеться про Chevrolet Cruze, яка коштувала 700 тисяч рублів. Кіріл купив цю машину 15 січня 22-го року, але поїздити на ній не встиг. Поїхав чинити військові злочини в Україні, звідки вирушив уже "на концерт Кобзона".

Зазначимо, що сьогодні помер від поранень капітан російських найманців Ігор Мангушев, який оскандалився відео з черепом, що за його словами належав захиснику Маріуполя. Його фото після отримання кулі в потилицю ви можете переглянути у матеріалі "Телеграфа".