В россии мать погибшего оккупанта получила пачку пельменей

Снова циничные подарки от местных чиновников

В россии очередной матери ликвидированного в Украине оккупанта подарили циничный подарок. На этот раз это не полотенце и открытка с поздравлением ко Дню матери, а пачка пельменей. Таким подарком коллектив краеведческого музея села Алдан-Маадир, принадлежащий музею республики Тува, поздравил женщину с национальным тувинским праздником Шагаа. Это Новый год по восточному лунному календарю.

Мероприятие назвали "Лепи добро". Как говорится в сообщении на странице музея в запрещенных соцсетях, Ондар Валентина Доржуевна — мать трех сыновей, ветеран труда, много лет проработала социальным работником в администрации с. Алдан-Маадир. Ее младший сын Ондар Бадый Хеймер-оолович "героически" погиб в городе Лисичанск.

Валентина может надеяться и на вторую пачку, поскольку ее еще один сын Ондар Булат Хеймер-Оолович тоже воюет в Украине. Тем временем в другом регионе россии мать с вдовой судятся за машину, оставшуюся после ликвидированного в Украине россиянина.

А недавно на Донбассе ликвидировали очередного футболиста-оккупанта. Его уже успели похоронить.