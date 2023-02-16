ВСУ на Донбассе ликвидировали очередного футболиста-оккупанта

Спортсмен поплатился за то, что пришел с оружием в другую страну

На Донбассе, где с начала полномасштабного вторжения рф в Украину идут тяжелые бои, ВСУ ликвидировали российского оккупанта Руслана Богданова, который до большой войны играл в футбол.

Об этом сообщает online47.ru. Россияне уже успели похоронить захватчика в Тосно (Ленинградская область).

По информации источника, Богданов с 2014 года профессионально играл в футбол. В последнее время он выступал за футбольную команду "Нева" Кировского района Ленобласти. Данный клуб выступал в Чемпионате района. Спортсмен-оккупант нашел свою смерть на Донбассе.

Отметим, это не первый российский футболист, который был успешно ликвидирован нашими защитниками. Накануне ВСУ ликвидировали на фронте игрока футбольного клуба "Рубин" из Брянской области Константина Берлюзу, который попал под частичную мобилизацию на родине. Кроме того, в Украине погиб известный российский хоккеист, который не прислушался к совету матери не идти на войну.

Напомним, защитники Украины ликвидировали на Донбассе непростого российского каратиста.