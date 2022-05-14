Мать оккупанта рассказала сыну о "патриотизме", но услышала жестокую правду: перехват разговора

Оккупант рассказал матери, почему тема с патриотизмом не работает у российских солдат в Украине

Российские оккупанты на территории Украины не особо горят желанием продолжать воевать и мечтают о том, чтобы поскорее убраться домой.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора между одним из оккупантов со своей матерью, обнародованным пресс-службой ГУР Минобороны.

На записи слышно, как солдат из Бурятии, воюющий в составе 2 десантно-штурмовой бригады, дислоцированной под Херсоном, говорит, что намерен приехать и уволиться.

Кроме того, он отмечает, что те россияне, у которых заканчивается контракт, тоже не хотят оставаться в Украине, при этом он отмечает, что украинцы наоборот сдаваться не собираются.

"Почему они будут сдаваться, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться", — говорит он.

В ответ на это, его мать попыталась апеллировать к его "патриотизму" и спросила, действительно ли там нет людей, которые настраивают на другой лад. Оккупант в свою очередь рассказал историю своего командира, который прострелил себе ногу, чтобы уехать домой. При этом он подчеркнул, что этот командир служил на срочной службе в Чечне.

Мать также описала возможный сценарий того, что будет, если "Запад внезапно объявит войну" россии и то, что произойдет в таком случае

"Нас просто всех убьют. Будет четвертая мировая война и россия в ней проиграет", — говорит она.

Солдат же на это ответил тем, что в таком случае "путин, может, одумается", ведь он понимает, что оккупационные войска жестко получают в Украине и у них там нет людей и боеприпасов.

"У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в россии", — добавил он.

Как сообщалось ранее, российские "добровольцы" из Сахалина, которые приехали воевать против Украины, внезапно осознали во что они ввязались и резко захотели домой. Однако, как они сами сообщили в своем видеообращении, никто их забирать не стал, а денег на то, чтобы вернуться самостоятельно у них попросту нет.