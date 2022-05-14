Мати окупанта розповіла синові про "патріотизм", але почула жорстоку правду: перехоплення розмови

Окупант розповів матері, чому тема з патріотизмом не працює у російських солдатів в Україні

Російські окупанти на території України не дуже горять бажанням продовжувати воювати та мріють про те, щоб якнайшвидше забратися додому.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови між одним з окупантів зі своєю матір’ю, оприлюдненим пресслужбою ГУР Міноборони.

На записі чути, як солдат із Бурятії, який воює у складі 2 десантно-штурмової бригади, дислокованої під Херсоном, каже, що має намір приїхати та звільнитися.

Крім того, він зазначає, що ті росіяни, у яких закінчується контракт, також не хочуть залишатися в Україні, при цьому він зазначає, що українці навпаки здаватися не мають наміру.

"Чому вони здаватимуться, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати і звільнятися", — каже він.

У відповідь на це його мати спробувала апелювати до його "патріотизму" і запитала, чи справді там немає людей, які налаштовують на інший лад. Окупант, своєю чергою, розповів історію свого командира, який прострелив собі ногу, щоб поїхати додому. При цьому він наголосив, що цей командир служив на строковій службі в Чечні.

Мати також описала можливий сценарій того, що буде, якщо "Захід раптово оголосить війну" росії та те, що станеться у такому разі

"Нас просто всіх уб’ють. Буде четверта світова війна і росія у ній програє", — каже вона.

Солдат же на це відповів тим, що в такому разі "путін може одумається", адже він розуміє, що окупаційні війська жорстко отримують в Україні і в них там немає людей і боєприпасів.

"У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось у полоні, хтось ховається, хтось уже в росії", — додав він.

Як повідомлялося раніше, російські "добровольці" із Сахаліну, які приїхали воювати проти України, раптово усвідомили, у що вони вплуталися і різко захотіли додому. Проте, як вони самі повідомили у своєму відеозверненні, ніхто їх забирати не став, а грошей на те, щоб повернутися самостійно, у них просто немає.