Російські "добровольці" тікають з України, підібгавши хвіст: відео звернення

Уникнути боїв з воїнами ЗСУ намагаються не лише рядові російські солдати, але й елітні підрозділи росармії

Російські найманці, які приїхали із Сахаліну воювати з українськими військовими на Донбасі, відмовилися вступати у бій, побачивши те пекло, які бійці ЗСУ влаштовують для них на українських землях.

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Відеопідтвердження відмови росіян у своєму Телеграм-каналі оприлюднив український журналіст Денис Казанцев.

На кадрах російські службовці говорять про те, що після того, як вони приїхали на війну в Україні, їх "використали не за призначенням" і кинули на забій без жодної бойової підготовки. Так звані "воїни" скаржаться, що воювати з українцями не хочуть, але повернутися додому на Сахалін не можуть, адже просто не мають на це грошей.

"Потроху до окупантів починає доходити, у що вони вплуталися. Виявилося, що пропагандисти, які кричали, що Україна не воюватиме і розбіжиться, набрехали. Замість легкої прогулянки на росіян в Україні чекала м'ясорубка. Про таке Соловйов не попереджав", — йдеться в тексті публікації Казанцева.

російські військові бояться воювати з українцями та хочуть повернутися додому

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонних розмов із рідними російські окупанти зізнаються, що переважна частина їх підрозділів "посипалася" та дала задню, адже, зазнавши значних втрат на війни в України, воювати з ЗСУ вони більше не хочуть.