"Росгвардія, ОМОН, всі специ задню дали": окупант зізнався, що елітні частини рф біжать з України

Росіянин зізнався, що частина підрозділів після втрат не захотіли воювати в Україні

Служба безпеки України опублікувала черговий доказ того, що навіть елітні підрозділи російської армії не витримують натиску українських воїнів й втікають назад у росію.

Про це один з окупантів розповів у розмові з товаришем, яку перехопила та опублікувала СБУ.

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За словами російського солдата, за два місяці війни в Україні армія РФ втратила особового складу більше, ніж за чотири роки боїв у Чечні. З огляду на такі втрати багато бойовиків з так званих "елітних" підрозділів вдалися до втечі з України.

"Росгвардія, мусора, ОМОН… Вони не хочуть далі йти. Ось ці всякі специ нев*еб*нні, бойовики наші, бл*дь, задню дали, уї*али в росію…" — невдоволено розповів своєму знайомому ворожий солдат.

У СБУ порадили окупанту взяти приклад з російської "еліти" та теж втекти додому, щоб бодай лишитися живим.

Джерело: Служба безпеки України (https://t.me/SBUkr)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами угорського прем'єра Віктора Орбана, який нібито в курсі подальших дій країни-агресора, війна в Україні може закінчитися 9 травня. Про це він поділився з Папою Римським Франциском, під час їх зустрічі.