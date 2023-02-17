В росії мати загиблого окупанта отримала пачку пельменів

Знову цинічні подарунки від місцевих чиновників

У росії черговій матері ліквідованого в Україні окупанта подарували цинічний подарунок. Цього разу це не рушник і листівка з вітанням до Дня матері, а пачка пельменів. Таким подарунком колектив краєзнавчого музею села Алдан-Маадир, який належить до музею республіки Тува, привітав жінку з національним тувинським святом Шагаа. Це Новий рік за східним місячним календарем.

Захід назвали "Ліпи добро". Як йдеться в повідомленні на сторінці музею в заборонених соцмережах, Ондар Валентина Доржуевна — мати трьох синів, ветеран праці, багато років пропрацювала соціальним працівником в адміністрації с. Алдан-Маадир. Її молодший син Ондар Бадий Хеймер-оолович "героїчно" загинув у місті Лисичанськ.

Пані Валентина може сподіватися і на другу пачку, оскільки її ще один син Ондар Булат Хеймер-Оолович теж воює в Україні. Тим часом в іншому регіоні росії мати з вдовою судяться за машину, яка залишилася після ліквідованого в Україні росіянина.

А нещодавно на Донбасі ліквідували чергового футболіста-окупанта. Росіяни вже встигли поховати загарбника у Тосно (Ленінградська область).