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"Це діагноз": мати полоненого окупанта розповіла, навіщо її син приїхав в Україну на танку (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Це діагноз": мати полоненого окупанта розповіла, навіщо її син приїхав в Україну на танку (відео) Новина оновлена 17 квітня 2022, 23:24

Праці російських пропагандистів дали свої результати

Поки світ відходить від знімків розстріляних мешканців Бучі та інших міст Київської області, прості росіяни старанно відмовляються вірити в те, що окупаційні війська вбивають мирних українців.

Показовим відео поділився журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

На ньому наведено фрагменти розмови між представником України та росіянки, чий син перебуває у полоні. Судячи з розмови, жінка нічого не знає про вторгнення і переконана, що росія не нападала на нашу країну.

На уточнювальне питання, що ж робив її син на танку на Сумщині, жінка відповіла, що той був там, щоб українці не напали на росію. Пізніше вона взагалі видала думку про те, що вторгнення було потрібно, щоб "захистити" український народ.

"Іноді мені здається, що "громадянин рф" це діагноз", — написав Цаплієнко.

Як повідомлялося раніше, в одному з аудіоперехоплень СБУ одна родичка одного з окупантів закликала "швидше вбити всіх українців і повертатися додому".

В іншому з перехоплених розмов дружина російського солдата взагалі порадила чоловікові "ґвалтувати українських баб".

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