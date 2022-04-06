"Швидше вбивай усіх українців": перехоплення розмови окупанта з рідними в рф

Окупанти пишаються вбивствами мирних українців

Російські школярі просять окупантів "швидше вбити всіх українців". Такі листи пишуть рідні з рф солдатам російської армії.

Про це свідчать розмови російських окупантів, перехоплені СБУ.

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"Які листи пишуть українські діти нашим воїнам? Дякують за захист, бажають сил і здоров'я, вірять у перемогу та мир. А чого хочуть російські школярі? Смерті для українців. "Прошу тебе: швидше вбивай усіх українців та приїжджай додому", – так пише сестра своєму брату-окупанту, а той, сміючись, хвалиться цим у телефонній розмові з родичкою, ласкаво називаючи її "щуроподібною", — йдеться у розшифровці СБУ розмови окупантів.

"Правильно дитина все за фактом сказала. Пішли вони на хер ці люди", — підтакує окупанту-вбивці співрозмовниця.

"Кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише зміцнює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з російським народом – через закритий кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу". — наголошують у СБУ.

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