"Это диагноз": мать пленного оккупанта рассказала, зачем ее сын приехал в Украину на танке (видео)
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Труды российских пропагандистов дали свои результаты
Пока мир отходит от снимков расстрелянных жителей Бучи и других городов Киевской области, простые жители россии усердно отказываются верить в то, что оккупационные войска убивают мирных украинцев.
Показательным видео поделился журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.
На нем приведены фрагменты разговора между представителем Украины и россиянки, чей сын находится в плену. Судя по разговору, женщина ничего не знает о вторжении и убеждена, что россия не нападала на нашу страну.
На уточняющий вопрос, что же делал ее сын на танке в Сумской области, женщина ответила, что тот был там, чтобы украинцы не напали на россию. Позже она и вовсе выдала мысль о том, что вторжение было нужно, чтобы "защитить" украинский народ.
"Иногда мне кажется, что "гражданин рф" это диагноз", — написал Цаплиенко.
Как сообщалось ранее, в одном из аудиоперехватов СБУ один родственница одного из оккупантов призвала "побыстрее убить всех украинцев и возвращаться домой".
В другом из перехваченных разговоров жена российского солдата и вовсе посоветовала мужу "насиловать украинских баб".