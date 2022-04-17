"Это диагноз": мать пленного оккупанта рассказала, зачем ее сын приехал в Украину на танке (видео)

Труды российских пропагандистов дали свои результаты

Пока мир отходит от снимков расстрелянных жителей Бучи и других городов Киевской области, простые жители россии усердно отказываются верить в то, что оккупационные войска убивают мирных украинцев.

Показательным видео поделился журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

На нем приведены фрагменты разговора между представителем Украины и россиянки, чей сын находится в плену. Судя по разговору, женщина ничего не знает о вторжении и убеждена, что россия не нападала на нашу страну.

На уточняющий вопрос, что же делал ее сын на танке в Сумской области, женщина ответила, что тот был там, чтобы украинцы не напали на россию. Позже она и вовсе выдала мысль о том, что вторжение было нужно, чтобы "защитить" украинский народ.

"Иногда мне кажется, что "гражданин рф" это диагноз", — написал Цаплиенко.

Как сообщалось ранее, в одном из аудиоперехватов СБУ один родственница одного из оккупантов призвала "побыстрее убить всех украинцев и возвращаться домой".

В другом из перехваченных разговоров жена российского солдата и вовсе посоветовала мужу "насиловать украинских баб".