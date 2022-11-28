Рушник за вбитого сина: у росії матерям загиблих окупантів видали цинічні подарунки (фото)

Глава району одразу відзвітував про видачу подарунків, прикріпивши фотопідтвердження

У росії на честь святкування Дня матері жінкам, чиї сини прийшли зі зброєю в Україну в рамках так званої "військової спецоперації", після чого стали добривом для родючої української землі, цинічно презентували набори рушників. У мережі цей факт лише став черговим приводом для низки саркастичних жартів та насмішок над росіянами.

Як пишуть росЗМІ, це сталося у Курській області росії, де очільник Льгівського району сергій коростелев подарував згорьованим родичам загиблих на війні в Україні солдатів набори із рушниками та листівки із вітаннями до Дня матері. Подарункові набори можна побачити на кадрах фотозвіту, оприлюдненому на офіційній сторінці пресслужби району у соцмережі.

"Напередодні святкування Дня матері Голова Льгівського району Сергій Коростелев зустрівся з матерями загиблих військовослужбовців, які брали участь у спеціальній військовій операції", — зазначається в тексті публікації.

У рф матерям загиблих в Україні солдатів подарували набори рушників і листівки до Дня матері

У коментарях під відповідною публікацією представники українського сегмента Мережі саркастично жартують над черговою недолугою ситуацією у рф. Зокрема, більшість відзначає, що саме цими рушниками матері ліквідованих військовослужбовців "другої армії світу" тепер матимуть змогу витирати сльози у скорботі за синами. Дехто цікавиться, де ж грошова винагорода для вбитих горем родичів демілітаризованих солдатів, обіцяна раніше російською владою. Є й такі, хто дивується тому, як у росіянок взагалі вистачило совісті прийняти такий подарунок після втрати синів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки потужному спротиву Збройних українських сил російська армія у надалі продовжує зазнавати величезних втрат як серед бойової техніки, так і серед особового складу по всій лінії фронту в Україні.