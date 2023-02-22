"Лучше козу, чем ребенка": россиянка узнала, что ее муж занимался любовью с животными, но развелась с ним не сразу

Типичные будни русской глубинки — наркотики и извращения

Жительница русской глубинки Анна рассказала историю о своем уже бывшем муже, который был ее любовью и затем стал причиной ее же психического расстройства. Они жили вместе несколько лет и даже обручились. Все это время употребляли алкоголь и наркотики, словно хотели стать похожими на Юлию Чичерину. И такая история стала одной из самых обсуждаемых в российском сегменте Twitter.

Как пишет девушка в Twitter, все началось в 17 лет, когда она захотела закрутить с кем-то отношения, но не имела опыта. Тогда она познакомилась со своим избранником, которому было 24. Молодой человек учился на "заочке" и хотел стать программистом. Однако денег у него было мало, поэтому Анна даже приносила ему еду.

Впоследствии девушка оставила свою мечту о Московском техуниверситете, чтобы быть с парнем. С этого времени начинаются их стабильные отношения. Кроме того, что пара постоянно выпивала, то еще и употребляла марихуану. Постоянно. Россиянка рассказывает, что у нее из-за этого начались проблемы со здоровьем:

"После смеси из травы и алкоголя и постоянного желания "выпилиться" у меня начали появляться постоянные проблемы со здоровьем (сначала гастрит, потом боли в груди), но я не знала, почему в 18 лет", — говорится в тексте. Затем ее жизнь превратилась в рутину, которая состояла из просмотра сериалов, приготовления пищи своему "суженому", алкоголя и курения травы.

В какое-то время Анна начала откладывать деньги со стипендии и водить своего парня по ресторанам. Хотя бы два раза в год. Домой он ее не проводил, такси домой не вызывал, а в гости не ходил, поскольку там нельзя было заниматься любовью и курением.

"В общем, так мы спокойно жили, пока в нашей жизни не появились экстази и грибы. Впервые он попробовал грибы с друзьями и ВСЁ понял. Мы хотели попробовать экстази вместе, там будет феерический секс, ух", — пишет Анна. Однако вдвоем наркотик они не попробовали, поскольку девушке нужно было домой, поэтому препарат принял только ее парень. И сделал "под ним" предложение, на которое девушка согласилась.

После знакомства с ее родителями, пара таки спланировала свадьбу. Его организовала сама Анна, отец дал денег, часть накопила она, небольшую часть дал молодой человек.

Затем молодая пара начала заниматься выращиванием марихуаны: муж растил ее в своей квартире. Он уже работал разработчиком за небольшую зарплату, но много денег тратилось на траву и сигареты, а также на другие бытовые проблемы. А сама девочка пошла работать на завод.

В 2021 году они решили впервые попробовать грибы, а еще в первый раз подрались, когда выпивали. Жизнь все больше казалась Анне маргинальной, поэтому пара решила найти выход из ситуации и вместе попробовать экстази — наркотик, влияющий на психику:

"Так вот ситуация: конец ноября 2021 года, мы 5 лет вместе, год замужем, сидим под экстази, и он говорит три главных слова "Я е**л козу", — рассказывает девушка. Однако этот факт не заставил ее уйти от "суженного". Вместо этого она пыталась уладить отношения, они говорили об этом по полчаса каждый день. Выяснилось, что парень занимался извращениями с животным в 15 лет и не раз. Коз, к слову, держала его мать.

"В ходе этих разговоров я выяснила, что моя вагина такая же, как козья (там ничего общего, не гуглите), что делала коза в процессе (ест травку). Услышала диалог 30-летнего мужика о том, что хуже: в****ть козу или убить ее на мясо, что лучше уж козу, чем ребенка или пьяную девушку", — подробности жена уже не расспрашивала. Ее не очень интересовали подробности, а вот сам муж не хотел обращаться за психологической помощью.

С тех пор у девушки исчезло любое сексуальное желание. Преимущественно во время этого процесса она просто молча лежала. Еще год спустя у Анны продолжались отношения с мужем. Он хотел, чтобы она работала "веб-моделью", потому что не хватает денег. Сам уволился с работы, а новую искать не хотел, ведь началась мобилизация и боялся, что заберут в армию.

Настаивал, чтобы Анна взялась за программирование и они делали игры вдвоем, потому что ему требовалось портфолио. А сама Анна стала ходить к психологу. У нее диагностировали межличностное расстройство личности, когда человек эмоционально нестабилен. Она просила мужа прочитать об этом книгу, чтобы лучше понять ее, но он требовал от нее читать книги по программированию.

Дальше у пары были постоянные конфликты. Анна пошла в спортзал, бросила пить и употреблять наркотики. Муж имел постоянные претензии. Сильнее всего супруги поругались, когда жена покурила его электронную сигарету, поэтому дым был не очень густым. Муж из-за этого очень разозлился. После этого Анна подала на развод, а несколько месяцев назад муж, имя которого она не хочет называть, забрал все совместно нажитое имущество — " …роутер, пылесос, подаренный мне на др.; оставил мне один сломанный нож из посуды и даже забрал петли, на которых держалась москитная сетка".

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