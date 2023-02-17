"Заставляли петь гимн Украины": избитый российский футболист вспомнил встречу с "Минаем"

Россиянин отрицает победу украинцев в драке

Игрок "Шинника" Артем Семейкин, комментарий которого с подбитым глазом наделал шуму в сети, рассказал о драке футболистов команды с украинским "Минаем".

Соответствующее интервью Семейкина доступно на Р-Спорт. Россиянин заявляет, что получили обе стороны конфликта, хотя ранее сообщалось о серьезных повреждениях у футболистов из рф.

– Писали, что футболисты "Шинника" в тот день были пьяны. Правда?

– Полный бред. Все началось с того, что поймали нашего парня в лифте и избили. Затем они подошли к начальнику команды и заставляли петь гимн Украины. Это то, что точно знаю, слышал и обсуждал с ребятами из команды. За других говорить не буду.

– А потом произошла сама драка.

– В тот момент я спал в номере, проснулся из-за какого-то кипиша в коридоре. Открыл дверь, а мне кто-то в лицо кричит: "Слава Украине". Я тогда и ответил ему сразу: "Не, братух, не угадал. Cлава россии!" Ну и пошел драться.

– Украинская сторона активно празднует победу, говорят, что наваляли русским.

– Стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что там украинцы пишут – не особо интересно.

Напомним, в ночь на 14 февраля украинские и российские футболисты подрались в турецком отеле. По информации росСМИ, в результате драки несколько игроков "Шинника" получили серьезные повреждения. В "Минае" опровергли, что заставляли россиян петь гимн Украины, а в сети появилось короткое видео с инцидентом в отеле.

"Битва" в Турции была увековечена в статье Википедии, после чего в рф потребовали исключить Украину из еврокубков. Позднее один из украинских боксеров предложил "Минаю" провести тренировки по боксу.