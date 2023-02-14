Главная победа "Миная": битва украинских и российских футболистов увековечена в истории

Украинские и российские спортсмены подрались в Турции

На "Википедии" появилась статья, посвященная битве футболистов закарпатского "Миная" с российскими игроками "Шинника" 14 февраля.

Автором статьи стал редактор комьюнити Tribuna.com Сергей Барановский. В двух абзацах коротко описываются события: "попытка взятия туалета" российским футболистом и "битва на этаже". Наступательная "операция" россиян завершилась их разгромным поражением.

"Утром 14 февраля появилась информация, не имеющая никакого отношения ко Дню святого Валентина. В Турции футболисты "Миная" подрались с российскими игроками "Шинника" на сборах.

Мы решили, что этот инцидент заслуживает остаться в истории закарпатского футбола, ведь это главная победа закарпатского клуба в сезоне", — гласит сообщение на сайте Трибуна.

Статья называется "Битва при Royal Seginus" на честь названия отеля, где подрались украинцы с россиянами.

Битва при Royal Seginus

Напомним, по итогам драки, по данным росСМИ, несколько представителей "Шинника" получили серьезные травмы. Позднее в сети появилось короткое видео инцидента. Ужгородский клуб выступил с официальным сообщением, где выложил свою версию произошедшего.