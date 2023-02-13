Усилить молитву можно деньгами: Малиновский объяснил американцу, как извиниться за слово "русский"

Украинский футболист ждет извинений в прямом эфире

Скандал вспыхнул во время матча чемпионата Франции между командами "Марсель" — "Клермон". Комментатор канала Bein Sports USA Фил Шане назвал украинца Руслана Малиновского "россиянином".

После игры Шане принес странные извинения в связи со случившимся. Он жаловался на какой-то слезоточивый газ.

"Руслан, искренние извинения за мой промах. Я действительно часто говорил "украинец". Однако после вашего удара я один раз сказал "Москва". После того, как я просидел час в эфире из-за слезоточивого газа, я понятия не имею почему заговорил о россии. Серьезное, чувствительное время, над которым я часто молюсь. Я прошу прощения за ошибку", — написал Шане в соцсетях.

Но этого Малиновскому оказалось недостаточно. И он попросил принести извинения в прямом эфире.

"Черт, я не думал, что газ во Франции может вызвать эффект во Флориде. Мне жаль.

Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я бы хотел услышать извинения во время следующего эфира, а не в Twitter", — написал Руслан и добавил: "А чтобы ваши молитвы стали сильными, вот список некоторых организаций, которые помогают Украине после вторжения россии".

Ранее сообщалось, что Малиновский обнял российского футболиста Александра Головина после матча с "Монако", из-за чего на него посыпалась критика. Позднее украинец извинился за это.