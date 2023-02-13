Посилити молитву можна грошима: Маліновський пояснив американцеві, як вибачитись за слово "росіянин"

Український футболіст чекає вибачень у прямому ефірі

Скандал спалахнув під час матчу чемпіонату Франції між командами "Марсель" — "Клермон". Коментатор каналу Bein Sports USA Філ Шане назвав українця Руслана Маліновського "росіянином".

Після гри Шане вибачився у зв’язку з цим. Він скаржився на якийсь сльозогінний газ.

"Руслан, щирі вибачення за мій промах. Я дійсно часто говорив "українець". Однак після вашого удару я один раз сказав "Москва". Після того, як я просидів годину в ефірі через сльозогінний газ, я гадки не маю чому заговорив про росію. Серйозний, чутливий час, над яким я часто молюся. Я перепрошую за помилку", — написав Шане в соцмережах.

Але цього Маліновському виявилося замало. І він попросив вибачитися у прямому ефірі.

"Чорт, я не думав, що газ у Франції може викликати ефект у Флориді. Мені шкода.

Оскільки ви припустилися помилки на телебаченні, я б хотів почути вибачення під час наступного ефіру, а не в Twitter", — написав Руслан і додав: " А щоб ваші молитви стали сильними, ось список деяких організацій, які допомагають Україні після вторгнення росії".

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійняв російського футболіста Олександра Головіна після матчу з "Монако", через що на нього посипалася критика. Пізніше українець вибачився за це.