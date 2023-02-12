Коментатор назвав футболіста збірної України Маліновського "росіянином" (відео)

Українець невдало пробив штрафний удар, а коментатор "викинув" недоречну репліку

У суботу, 11 лютого, "Марсель" українця Руслана Маліновського, який напередодні вибив Ліонеля Мессі з розіграшу Кубка Франції, без проблем обіграв "Клермон" (2:0) у Лізі 1 сезону 2022/23.

В одному з епізодів зустрічі Руслан украй невдало виконав стандарт, після чого коментатор BeinSportUSA назвав українця "росіянином". Про це повідомляє Футбол 2.0 на своєму телеграм-каналі. Потім диктор додав, що Маліновський "майже відправив м’яч назад до Москви", а другий коментатор видав: "Цей удар був супутникболом".

До речі, Маліновський вже наступним ударом зі штрафного заробив для команди переможний пенальті, який реалізував Алексіс Санчес. Під завісу другого тайму чилієць оформив дубль.

Відеоогляд матчу "Клермон" — "Марсель":

Цей результат наблизив "Марсель" до ПСЖ, який наразі лідирує в лізі, на відстань 5 очок у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

Турнірна таблиця Ліги 1

Раніше повідомлялося, що Маліновський обійняв російського футболіста Олександра Головіна після матчу з "Монако", через що на нього посипалася критика. Пізніше українець вибачився за це.