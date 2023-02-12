Комментатор назвал футболиста сборной Украины Малиновского "русским" (видео)
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Украинец неудачно пробил штрафной удар, а комментатор "выбросил" неуместную реплику
В субботу, 11 февраля, "Марсель" украинца Руслана Малиновского, который накануне выбил Лионеля Месси из розыгрыша Кубка Франции, без проблем обыграл "Клермон" (2:0) в Лиге 1 сезона 2022/23.
В одном из эпизодов встречи Руслан крайне неудачно исполнил стандарт, после чего комментатор BeinSportUSA назвал украинца "русским". Об этом сообщает Футбол 2.0 на своем telegram-канале. Затем диктор добавил, что Малиновский "почти отправил мяч обратно в Москву", а второй комментатор выдал: "Этот удар был спутникболом".
К слову, Малиновский уже следующим ударом со штрафного заработал для команды победный пенальти, который реализовал Алексис Санчес. Под занавес второго тайма чилиец оформил дубль.
Видеообзор матча "Клермон" — "Марсель":
Этот результат приблизил "Марсель" к лидирующему ПСЖ на расстояние 5 очков в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что Малиновский обнял российского футболиста Александра Головина после матча с "Монако", из-за чего на него посыпалась критика. Позднее украинец извинился за это.