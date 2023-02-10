Мэр натравил на Неймара полицию: футболист слишком громко праздновал день рождения

Бразильцу пришлось заплатить штраф за свою вечеринку

Форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара, которого назвали фашистом из-за поддержки друга путина, ненавидят все соседи. Футболист регулярно закатывает шумные вечеринки.

Последняя была по случаю дня рождения бразильца. 5 февраля Неймару исполнился 31 год. Игрок "ПСЖ" живет на вилле в пригороде Парижа городке Буживаль, который известен тем, что здесь умер писатель Иван Тургенев.

Свой день рождения футболист отмечал настолько громко, что не выдержал мэр городка, которой живет неподалеку. В полночь мэр Люк Ваттелль вызвал полицию из-за шума, сообщает Le Parisien.

В результате полицейские выписали штраф Неймару в размере 135 евро. Это копейки для бразильца, который входит в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

"Что мо можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая сколько он зарабатывает?" — возмущается мэр.

В нынешнем сезоне в составе "ПСЖ" Неймар сыграл 24 матча, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Ранее мы писали, что глава Федерации футбола Франции попал в сексуальный скандал. 81-летний чиновник предложил сотрудницам любовь втроем.