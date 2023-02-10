На голы Роналду слетелась с округи вся саранча (фото)

Нападающий оформил покер в матче

Португальский форвард Криштиану Роналду провел свой лучший матч в Саудовской Аравии. Футболист забил четыре мяча в поединке национального чемпионата.

Нападающий "Аль-Насра" помог своей команде в гостях обыграть "Аль-Вахду" — 4:0. Три гола Криштиану забил с игры, один один раз отличился с пенальти.

Посмотреть на феерию Криштиану Роналду слетелась саранча со всей округи. А как еще объяснить тот факт, что тысячи насекомых слетелись во время матча на стадион. Они облепили трибуны, сидения и даже болельщиков.

Фото саранчи на стадионе появилось в Twitter и стало вирусным.

Обзор матча "Аль-Вахда" — "Аль-Наср":

Ранее мы писали, что Роналду в Эр-Рияде будет тратить на жилье около 300 тысяч евро в месяц. Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.

Также появилась информация, что Криштиану Роналду станет послом Саудовской Аравии в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу в 2030 году.