На голи Роналду злетіла з округи вся сарана (фото)

Нападник оформив покер у матчі

Португальський форвард Кріштіану Роналду провів свій найкращий матч у Саудівській Аравії. Футболіст забив чотири м’ячі у поєдинку національного чемпіонату.

Нападник "Аль-Насра" допоміг своїй команді в гостях обіграти "Аль-Вахду" — 4:0. Три голи Кріштіану забив з гри, один раз відзначився з пенальті.

Подивитися на феєрію Кріштіану Роналду злетіла сарана з усієї округи. Як ще пояснити той факт, що тисячі комах злетілися під час матчу на стадіон. Вони обліпили трибуни, сидіння та навіть уболівальників.

Фото сарани на стадіоні з’явилося у Twitter і стало вірусним.

Огляд матчу "Аль-Вахда" — "Аль-Наср":

Раніше ми писали, що Роналду в Ер-Ріяді витрачатиме на житло близько 300 тисяч євро на місяць. Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.

Також з’явилася інформація, що Кріштіану Роналду стане послом Саудівської Аравії у боротьбі за право прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році.